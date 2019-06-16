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Beslediği inek üçüz doğurdu, duyanlar gözlerine inanamadı

Bursa'da 50 yıldır hayvancılık yapan köylünün ineği üçüz doğurdu, görenler gözlerine inanamadı.

  • İHA
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Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Kayacık köyünde 50 yıldır hayvan bakan Emine İkiz'in ineği bir batımda üçüz yavruladı. Yüzlerce yıldır hayvan bakılan köyde ilk defa bir ineğin bir batında üçüz doğurduğunu gören köylüler gözlerine inanamadı. Her biri sağlıklı olan buzağılar 25'er kilo olarak dünyaya geldi. İlk defa bir ineğin üçüz doğurduğunu duyan köylüler, anne inek ve yavrularını görmeye gidiyor. Bir ineğin üçüz doğurmasının dünyada çok az rastlanan durum olduğunu öğrenen ineğin sahibi bir beklerken üç buzağıya kavuşmasıyla adeta bayram etti. Üçüz olan buzağılarına gözü gibi bakan İkiz, onları büyütüp kasaba satmayı düşünüyor. Üçüz doğan yavrulardan biri dişi, ikisi erkek olarak dünya geldi.
 
Uzun yıllardır hayvan baktığını, böyle bir durumla hiç karşılaşmadığını ifade eden ineğin sahibi Emine İkiz, "Sabah dama girdiğimde ineğin etrafında üç tane buzağı olduğunu gördüm. İlk başka ineklerin doğum yapan yavrularıdır diye düşündüm, sonra baktım ki inek hepsini sahiplenip emziriyor. Anladım ki 3 tane doğum yapmış. Bu durumu köyde söyledik; herkes hayretler içerisinde kaldı. İlk defa böyle bir şey duyduklarını söylediler. Bir ineğin üçüz doğurması alışılagelmiş bir durum değil, ne duyduk ne de gördük. Buzağıların hepsi sağlıklı. Her biri 25 kilo olarak dünyaya geldi. Bunlara gözüm gibi bakıyorum. Büyütüp kasaba satacağım" dedi.
 
İlk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını belirten köylüler, "Duyduk ki inek üçüz doğurmuş. Görmeye geldik. Gerçekten de 3 tane buzağı var, daha önce böyle bir şey ne duyduk ne de gördük. Hayırlı olsun, sağlıklı büyüsünler inşallah" şeklinde konuştu.

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