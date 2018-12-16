Beyin ölümü gerçekleşen 56 yaşındaki annesinin organlarını bağışladı

Gümüşhane Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi oğlu Gökhan Çağşırlıoğlu ile il merkezinde birlikte yaşayan 56 yaşındaki Filiz Çağşırlıoğlu, 12 Aralık'ta beyin kanaması geçirince Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan operasyonun ardından takip edildiği yoğun bakım servisinde beyin ölümü gerçekleşen Çağşırlıoğlu'nun organları, hastane yetkililerinin girişimleri sonucu oğlu tarafından bağışlandı.

Çağşırlıoğlu'nun bağışlanan 2 böbrek, karaciğer ve kalbi, Erzurum ve Ankara'dan gelen ekiplerce yaklaşık 3 saatlik operasyonla alınarak, ihtiyaç duyan 4 hastaya nakledilmek üzere bu kentlere gönderildi.

Annesini kaybetmenin hüznünü yaşayan Gökhan Çağşırlıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kayserili olduğunu ve Gümüşhane Üniversitesinde eğitim gördüğünü söyledi.

Annesi Filiz Çağşırlıoğlu ile kent merkezinde yaşadıklarını belirten Çağşırlıoğlu, şunları kaydetti:

"Annem hayatı boyunca insanlara olabildiğince yardım etmeyi ve onlara yardıma aracı olmayı seven, hayatını buna adamış biriydi. Hayatını kaybederken de böyle bir şeye imkanı olduğunu duyunca ben de ona son kez yardımcı olmak istedim. Kendi can verirken başkalarına bir ümit olma ihtimali olduğu için bağışa karar verdim. Sonuçta buna bir insanın ihtiyacı var. Buna bir insanın sevinme ihtimali var. Bir insanın hayatının kurtulma ihtimali var. Bu bizim görevimiz. Çünkü bir gün o organa bizim de ihtiyacımız olabilir. Belki annemi kaybettim ama annemin bir parçası tanımasam da bilmesem de dünyada olacak. Hep onu hissedeceğim."

"Bu karar nice insanlara umut olacak"

Gümüşhane Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ertuğrul Kara da anne Çağşırlıoğlu'nun 12 Aralık'ta ani şuur kaybı sonrası düşme şikayetiyle acil servise başvurduğunu ifade etti.

Yapılan tetkikler sonrası beyin kanaması tespit edilerek hastaya müdahale edildiğini anlatan Kara, anne Çağşırlıoğlu'nun operasyon sonrası genel durumunun düzelmediğini ve beyin ölümünün gerçekleştiğini söyledi.

Kara, beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından organ bekleyen hastalara umut olmak adına aileyle görüştüklerini aktararak, "Sonrasında bir anneyi kaybetmenin hüznünü bir sevince dönüştürebilmek adına aile ve oğlu ile iletişime geçtik. Oğlu Gökhan'a teşekkür ediyorum. Aldığı bu karar nice insanlara umut olacak. Bir nebze de olsa annesini kaybetmenin hüznünü sevince dönüştürdük." diye konuştu.