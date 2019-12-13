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Beykoz'da 2 kişinin cesedi bulundu

Beykoz Kaynarca Mahallesi'nde bir evde bir erkek ve bir kadının cesedi bulundu.

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Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ölü bulunan F.Ç (47) hakkında iki aydır, V.D. (64) hakkında ise iki gündür kayıp ilanı olduğu tespit edildi.

F.Ç. ve V.D'nin, evde bulunan küçük tüpten sızan gazdan zehirlenmiş olabilecekleri ihtimali üzerinde duruluyor.

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