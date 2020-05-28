Beykoz'da cuma namazı kılınacak camiler belli oldu! İşte Beykoz'da cuma namazı kılınabilecek camiler listesi

28 Mayıs 2020 Perşembe 15:42 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 15:42

Beykoz'da cuma namazı kılınacak camiler son dakika açıklandı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, 29 Mayıs'ta bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Bu hafta itibarıyla cemaatle kılınacak olan cuma namazı için uygun olan camiler belirlendi ve karar resmen açıklandı. Beykoz'da cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar için Beykoz cuma namazı kılınacak camiler listesini haberimizde derledik. İşte Beykoz için son dakika açıklanan cuma namazı kılınacak camiler

İstanbul'un Beykoz ilçesinde yarın itibarıyla cuma namazları cemaatle kılınabilecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Beykoz ilçesinde çok sayıda camide geniş alan ve avlular olmak üzere cuma namazı kılmak serbest oldu. Cemaatin camiyle buluşacağı ilk cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.

Valilikten yapılan açıklamada “29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır. İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır” denildi.

ACARKENT ACARLAR CAMİİ

AKBABA MERKEZ CAMİİ

AKBABA MH. YENİ CAMİİ

AKBABA MH. CANFEDA HATUN CAMİİ

ALİBAHADIR MH. CAMİİ

ALİBAHADIR MH. YENİ CAMİİ

ANADOLUHİSARI FATİH CAMİİ

ANADOLU FENERİ MH. CAMİİ

ANADOLU KAVAĞI MİDİLLİLİ ALİ REİS CAMİİ

ABDULVEHHAB EVVAB EFENDİ CAMİİ

ŞEHİT KEMAL ZEREN CAMİİ

BİLAL-I HABEŞİ CAMİİ

BOZHANE CAMİİ

CEMİLE HATUN CAMİİ

CEVİZLİBAHÇE HZ. ALİ CAMİİ

CUMHURİYET MH. CAMİİ

ÇAMLIBAHÇE CAMİİ

ÇAMLITEPE CAMİİ

ÇİFTEHAVUZLAR MEVLÜT MERYEM ÖZER CAMİİ

GÜMÜŞSUYU AYAZMA CAMİİ

FETİHTEPE CAMİİ

KARLITEPE MERKEZ CAMİİ

HACI NURTEN ÖZYURT CAMİİ

AĞA CAMİİ

ÇAVUŞBAŞI AHMETLER CAMİİ

ÇAVUŞBAŞI ÇENGELDERE CAMİİ

ÇAVUŞBAŞI EBUBEKİR CAMİİ

ÇAVUŞBAŞI FAZİLET CAMİİ

ÇAVUŞBAŞI HZ. ÖMER CAMİİ

ÇAVUŞBAŞI MERKEZ CAMİİ

FATİH CAMİİ

HACI ZEHRA AYDIN CAMİİ

BAKLACI ŞEYH ŞAMİL CAMİİ

ÇİĞDEM MASLAK CAMİİ

ÇİĞDEM SAZLIDERE CAMİİ

ÇUBUKLU BEŞEVLER CAMİİ

ENGÜRÜBAĞ CAMİİ

ÇUBUKLU ŞENEVLER CAMİİ

MULTEZEM CAMİİ

AHMET HAMDİ AKSEKİ CAMİİ

DEĞİRMENDERE CAMİİ

PAŞAMANDIRA CAMİİ

DERESEKİ YEŞİLTEPE CAMİİ

TOYGAR CAMİİ

ESMAÜL HÜSNA CAMİİ

HZ. HAMZA CAMİİ

HÜSEYİN SAÇAKLI CAMİİ

MAHMUT ŞEVKETPAŞA MH. CAMİİ

FISTIKALTI CAMİİ

İNCİRKÖY BÜLBÜLTEPE CAMİİ

YEŞİLDERE CAMİİ

HACI ZİHNİ GÜRLER CAMİİ

MİHRİŞAH VALİDE SULTAN CAMİİ

KAVACIK YILDIRIM BEYAZİT CAMİİ

HASAN YAVUZ CAMİİ

KAVACIK MEVLANA HALİT BAĞDADİ CAMİİ

HZ. EBU BEKİR CAMİİ

GÖKSU PEKSİMETÇİ SALİHAĞA CAMİİ

YALIKÖY SERBOSTANİ MUSTAFA AĞA CAMİİ

TAŞOCAKLARI CAMİİ

HACI YUSUF CAMİİ

İŞÇİEVLERİ CAMİİ

HÜNKARTEPE CAMİİ

HACI MEHMET EFENDİ CAMİİ

TEPETARLA CAMİİ

ŞİRİNDERE CAMİİ

RÜZGARLIBAHÇE MERKEZ CAMİİ

RÜZGARLIBAHÇE FATİH SULTAN MEHMET CAMİİ

BEYKOZ MERKEZ SERBOSTANİ MUSTAFA AĞA CAMİİ

TOKATKÖY MERKEZ CAMİİ

TOKATKÖY YENİ CAMİİ

TOKATKÖY ÇİFTLİK CAMİİ

TOKATKÖY II. AYAZMA CAMİİ

YUŞA CAMİİ

ŞEREF YILDIZ CAMİİ

MÜRÜVVET HATUN CAMİİ

NİŞANGAH CAMİİ

ZERZAVATÇI MH. CAMİİ

RİVA MH. YENİ CAMİİ

SOĞUKSU MERKEZ CAMİİ

YAVUZ SELİM MERKEZ CAMİİ

ÖĞÜMCE CAMİİ

PAŞABAHÇE III. MUSTAFA CAMİİ

KARAGÖZSIRTI CAFERAĞA CAMİİ

POLENEZKÖY CAMİİ

POYRAZKÖY CAMİİ

İSHAKLI CAMİİ

KAYNARCA CAMİİ

KILIÇLI KÖYÜ CAMİİ

GÖRELE CAMİİ

GÖLLÜ CAMİİ

ORTAÇEŞME CAMİİ

GÜMÜŞSUYU MERKEZ CAMİİ

TEPEKÖY CAMİİ

ÇUBUKLU HALİLAĞA CAMİİ

İLÇE İLÇE İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER