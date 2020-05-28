Beykoz'da cuma namazı kılınacak camiler belli oldu! İşte Beykoz'da cuma namazı kılınabilecek camiler listesi

Beykoz'da cuma namazı kılınacak camiler son dakika açıklandı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, 29 Mayıs'ta bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Bu hafta itibarıyla cemaatle kılınacak olan cuma namazı için uygun olan camiler belirlendi ve karar resmen açıklandı. Beykoz'da cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar için Beykoz cuma namazı kılınacak camiler listesini haberimizde derledik. İşte Beykoz için son dakika açıklanan cuma namazı kılınacak camiler
İstanbul'un Beykoz ilçesinde yarın itibarıyla cuma namazları cemaatle kılınabilecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Beykoz ilçesinde çok sayıda camide geniş alan ve avlular olmak üzere cuma namazı kılmak serbest oldu. Cemaatin camiyle buluşacağı ilk cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.BEYKOZ'DA CUMA NAMAZI HANGİ CAMİLERDE KILINACAK?
Valilikten yapılan açıklamada “29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır. İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır” denildi.BEYKOZ'DA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
ACARKENT ACARLAR CAMİİ
AKBABA MERKEZ CAMİİ
AKBABA MH. YENİ CAMİİ
AKBABA MH. CANFEDA HATUN CAMİİ
ALİBAHADIR MH. CAMİİ
ALİBAHADIR MH. YENİ CAMİİ
ANADOLUHİSARI FATİH CAMİİ
ANADOLU FENERİ MH. CAMİİ
ANADOLU KAVAĞI MİDİLLİLİ ALİ REİS CAMİİ
ABDULVEHHAB EVVAB EFENDİ CAMİİ
ŞEHİT KEMAL ZEREN CAMİİ
BİLAL-I HABEŞİ CAMİİ
BOZHANE CAMİİ
CEMİLE HATUN CAMİİ
CEVİZLİBAHÇE HZ. ALİ CAMİİ
CUMHURİYET MH. CAMİİ
ÇAMLIBAHÇE CAMİİ
ÇAMLITEPE CAMİİ
ÇİFTEHAVUZLAR MEVLÜT MERYEM ÖZER CAMİİ
GÜMÜŞSUYU AYAZMA CAMİİ
FETİHTEPE CAMİİ
KARLITEPE MERKEZ CAMİİ
HACI NURTEN ÖZYURT CAMİİ
AĞA CAMİİ
ÇAVUŞBAŞI AHMETLER CAMİİ
ÇAVUŞBAŞI ÇENGELDERE CAMİİ
ÇAVUŞBAŞI EBUBEKİR CAMİİ
ÇAVUŞBAŞI FAZİLET CAMİİ
ÇAVUŞBAŞI HZ. ÖMER CAMİİ
ÇAVUŞBAŞI MERKEZ CAMİİ
FATİH CAMİİ
HACI ZEHRA AYDIN CAMİİ
BAKLACI ŞEYH ŞAMİL CAMİİ
ÇİĞDEM MASLAK CAMİİ
ÇİĞDEM SAZLIDERE CAMİİ
ÇUBUKLU BEŞEVLER CAMİİ
ENGÜRÜBAĞ CAMİİ
ÇUBUKLU ŞENEVLER CAMİİ
MULTEZEM CAMİİ
AHMET HAMDİ AKSEKİ CAMİİ
DEĞİRMENDERE CAMİİ
PAŞAMANDIRA CAMİİ
DERESEKİ YEŞİLTEPE CAMİİ
TOYGAR CAMİİ
ESMAÜL HÜSNA CAMİİ
HZ. HAMZA CAMİİ
HÜSEYİN SAÇAKLI CAMİİ
MAHMUT ŞEVKETPAŞA MH. CAMİİ
FISTIKALTI CAMİİ
İNCİRKÖY BÜLBÜLTEPE CAMİİ
YEŞİLDERE CAMİİ
HACI ZİHNİ GÜRLER CAMİİ
MİHRİŞAH VALİDE SULTAN CAMİİ
KAVACIK YILDIRIM BEYAZİT CAMİİ
HASAN YAVUZ CAMİİ
KAVACIK MEVLANA HALİT BAĞDADİ CAMİİ
HZ. EBU BEKİR CAMİİ
GÖKSU PEKSİMETÇİ SALİHAĞA CAMİİ
YALIKÖY SERBOSTANİ MUSTAFA AĞA CAMİİ
TAŞOCAKLARI CAMİİ
HACI YUSUF CAMİİ
İŞÇİEVLERİ CAMİİ
HÜNKARTEPE CAMİİ
HACI MEHMET EFENDİ CAMİİ
TEPETARLA CAMİİ
ŞİRİNDERE CAMİİ
RÜZGARLIBAHÇE MERKEZ CAMİİ
RÜZGARLIBAHÇE FATİH SULTAN MEHMET CAMİİ
BEYKOZ MERKEZ SERBOSTANİ MUSTAFA AĞA CAMİİ
TOKATKÖY MERKEZ CAMİİ
TOKATKÖY YENİ CAMİİ
TOKATKÖY ÇİFTLİK CAMİİ
TOKATKÖY II. AYAZMA CAMİİ
YUŞA CAMİİ
ŞEREF YILDIZ CAMİİ
MÜRÜVVET HATUN CAMİİ
NİŞANGAH CAMİİ
ZERZAVATÇI MH. CAMİİ
RİVA MH. YENİ CAMİİ
SOĞUKSU MERKEZ CAMİİ
YAVUZ SELİM MERKEZ CAMİİ
ÖĞÜMCE CAMİİ
PAŞABAHÇE III. MUSTAFA CAMİİ
KARAGÖZSIRTI CAFERAĞA CAMİİ
POLENEZKÖY CAMİİ
POYRAZKÖY CAMİİ
İSHAKLI CAMİİ
KAYNARCA CAMİİ
KILIÇLI KÖYÜ CAMİİ
GÖRELE CAMİİ
GÖLLÜ CAMİİ
ORTAÇEŞME CAMİİ
GÜMÜŞSUYU MERKEZ CAMİİ
TEPEKÖY CAMİİ
ÇUBUKLU HALİLAĞA CAMİİ