Beylikdüzü'nde cuma namazı kılınacak camiler belli oldu! İşte Beylikdüzü'nde cuma namazı kılınabilecek camiler listesi

Beylikdüzü'nde cuma namazı kılınacak camiler son dakika açıklandı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, 29 Mayıs'ta bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Bu hafta itibarıyla cemaatle kılınacak olan cuma namazı için uygun olan camiler belirlendi ve karar resmen açıklandı. Beylikdüzü'nde cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar için Beylikdüzü cuma namazı kılınacak camiler listesini haberimizde derledik. İşte Beylikdüzü için son dakika açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yarın itibarıyla cuma namazları cemaatle kılınabilecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Beylikdüzü ilçesinde çok sayıda camide geniş alan ve avlular olmak üzere cuma namazı kılmak serbest oldu. Cemaatin camiyle buluşacağı ilk cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.
BEYLİKDÜZÜ'NDE CUMA NAMAZI HANGİ CAMİLERDE KILINACAK?
Valilikten yapılan açıklamada “29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır. İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır” denildi.BEYLİKDÜZÜ'NDE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
Fatih Sultan Mehmet Camii
Hz. Ebubekir Camii
Kavaklı Yeni Camii
Mevlana Camii
Hz. Yunus Camii
Sacit Ateş Camii
Hz. Ali Camii
Özkan Acar Camii
Gürpınar Merkez Camii
Hz. Hamza Camii
Osman Hasan Uzun CamiiSelahaddin Eyyübi Camii
Halim Kadıoğlu Camii
Oruçgazi Camii
Yaşar Cimilli Camii
İhlas Marmara Evleri Camii
Hz. Halit Camii
Hacı Mehmet Peker Camii
Yakuplu Evlat Camii
Haramidere San. Camii
Ehlibeyt Hz. İmam Rıza Cami
Haticetül Kübra Camii
Galibi Vakfı Külliyesi