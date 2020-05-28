Beylikdüzü'nde cuma namazı kılınacak camiler belli oldu! İşte Beylikdüzü'nde cuma namazı kılınabilecek camiler listesi

28 Mayıs 2020 Perşembe 15:47 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 15:47

Beylikdüzü'nde cuma namazı kılınacak camiler son dakika açıklandı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, 29 Mayıs'ta bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Bu hafta itibarıyla cemaatle kılınacak olan cuma namazı için uygun olan camiler belirlendi ve karar resmen açıklandı. Beylikdüzü'nde cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar için Beylikdüzü cuma namazı kılınacak camiler listesini haberimizde derledik. İşte Beylikdüzü için son dakika açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yarın itibarıyla cuma namazları cemaatle kılınabilecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Beylikdüzü ilçesinde çok sayıda camide geniş alan ve avlular olmak üzere cuma namazı kılmak serbest oldu. Cemaatin camiyle buluşacağı ilk cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.

BEYLİKDÜZÜ'NDE CUMA NAMAZI HANGİ CAMİLERDE KILINACAK?

Valilikten yapılan açıklamada “29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır. İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır” denildi.

Fatih Sultan Mehmet Camii

Hz. Ebubekir Camii

Kavaklı Yeni Camii

Mevlana Camii

Hz. Yunus Camii

Sacit Ateş Camii

Hz. Ali Camii

Özkan Acar Camii

Gürpınar Merkez Camii

Hz. Hamza Camii

Osman Hasan Uzun Camii

Selahaddin Eyyübi Camii

Halim Kadıoğlu Camii

Oruçgazi Camii

Yaşar Cimilli Camii

İhlas Marmara Evleri Camii

Hz. Halit Camii

Hacı Mehmet Peker Camii

Yakuplu Evlat Camii

Haramidere San. Camii

Ehlibeyt Hz. İmam Rıza Cami

Haticetül Kübra Camii

Galibi Vakfı Külliyesi

İLÇE İLÇE İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER