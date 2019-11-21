Şehir magandaları resmen terör estirdi: Dehşete düşüren görüntüler kamerada

19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6907
  • 6,3153
  • 269.421
  • 106873
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Beyoğlu'nda asker konvoyundaki şehir magandaları resmen terör estirdi: Tüneli kapatıp havaya ateş açtılar

Beyoğlu’nda asker uğurlamak için eğlence düzenleyen şehir magandaları, konvoy halinde girdikleri tüneli dakikalarca trafiğe kapattı. Tünelde meş'aleler yakarak ve patinaj çekerek ortalığı dumana boğan magandalar, tabancalarla havaya defalarca rastgele ateş açtı. Mega kentin altına üstüne getiren şahıslar, o anları sosyal medyadan paylaştı. Polis magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul’da asker uğurlamak için bu kez Beyoğlu’nda ortaya çıkan şehir magandaları, yine dehşet saçtı. Asker eğlencesi adı altında, 3 Kasım Pazar günü akşam saatlerinde Beyoğlu İstiklal Mahallesi’nde motosiklet ve otomobillerle toplanan bir grup, konvoy halinde yola çıktı. Dörtlü sinyalleri yakan ve kornalara basarak gürültü çıkartan grup, Piyalepaşa Bulvarı üzerinden Piyalepaşa-Kağıthane Tüneline girdikten bir süre sonra tüneli trafiğe kapattı. Araçlarından inen magandalar meş'aleler yakarken, motosikletliler ise patinaj çekmeye başladı. Dakikalarca tüneli trafiğe kapatan ve abartı egzoz da kullanan magandalar ortalığı dumana boğdu.
 
TÜNEL KAPATIP TABANCALARLA HAVAYA ATEŞ AÇTILAR
 
Dakikalar sonra şahıslar araçlarına binerek yoluna devam ederken, gruptaki bir motosikletli ise tek tekerlek üzerinde gitmeye başladı. Tünelden çıktıktan sonra Eyüpsultan’a doğru yönelen şehir magandalarından biri, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde seyrettikleri esnada tabancayla havaya defalarca rastgele ateş açtı. Araçlarının camlarından da sarkarak mutlak bir kazaya davetiye çıkaran magandalar ardından Alibeyköy’ün ara sokaklarına girdi. Mahalle arasında gruptaki bir magandanın motosikletle patinaj çekmesinin ardından askere gidecek olan şahıs, sözde eğlenceye katılan arkadaşlarına teşekkür etti. Mega kentte adeta terör estiren magandalar hem kendi hem de vatandaşların canını hiçe saydı. Dehşete düşüren o görüntüleri kaydeden magandalar bir de sosyal medyadan paylaştı.
 
POLİS MAGANDALARIN PEŞİNE DÜŞTÜ
 
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, tabancayla ateş açarak vatandaşların canını tehlikeye atan, tünel kapatıp ve yol kesip trafiği tehlikeye sokan, çevreye rahatsızlık veren, trafikte abartı egzoz kullanan ve patinaj çeken o magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

CHP´li Özkoç´tan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Bu hanımefendiye haddini bildirin

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sınır ötesinde örgüte ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler

Sınır ötesinde örgüte ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler

Defacto

Defacto

Örgüt çözülmeye devam ediyor: Kaçıp teslim oldular

Örgüt çözülmeye devam ediyor: Kaçıp teslim oldular

Aynularap'ta terör örgütüne SİHA'lı darbe

Aynularap'ta terör örgütüne SİHA'lı darbe

Şehir magandaları resmen terör estirdi: Dehşete düşüren görüntüler kamerada

Şehir magandaları resmen terör estirdi: Dehşete düşüren görüntüler kamerada

Şaşırtan olay: Gökten ‘para yağdı’

Şaşırtan olay: Gökten ‘para yağdı’

ABD-Çin rekabeti Türkiye'ye yaradı: Talep patladı

ABD-Çin rekabeti Türkiye'ye yaradı: Talep patladı

Elon Musk’ın Mars roketi test sırasında patladı

Elon Musk’ın Mars roketi test sırasında patladı
 

POPÜLER HABERLER

Tepkiler çığ gibi! Sözde vekilden küstah tehdit: Gezi´yi mumla arayacaksınız

Tepkiler çığ gibi! Sözde vekilden küstah tehdit: Gezi´yi mumla arayacaksınız

Avrupa futbolunun 'durdurulamayan' ikilileri

Avrupa futbolunun 'durdurulamayan' ikilileri

Sosyal medyayı sallayan tanışma hikayesi! Elektrik almak deyimi bu tanışmadan mı çıktı?

Sosyal medyayı sallayan tanışma hikayesi! Elektrik almak deyimi bu tanışmadan mı çıktı?

Sivas'tan 4 kıta 18 ülkeye gidiyor: Hollywood'daki ünlülerin evlerini süslüyor

Sivas'tan 4 kıta 18 ülkeye gidiyor: Hollywood'daki ünlülerin evlerini süslüyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA