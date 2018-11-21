Biga'da uyuşturucu ve kaçak içki operasyonu
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga ilçesinde düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ile çok sayıda kaçak içki ele geçirdi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
- DHA
Biga ilçesi Balıklıçeşme Köyü'nde M.S.'ye ait bir işletmede uyuşturucu madde ile kaçak içki bulunduğu ihbarı alan ekipler, operasyon düzenledi. Yapılan baskında 3 kilogram esrar, 400 kök kenevir bitkisi, 500 litre kaçak içki ve içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. İşletme sahibi M.S. gözaltına alındı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.