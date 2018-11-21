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Biga'da uyuşturucu ve kaçak içki operasyonu

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga ilçesinde düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ile çok sayıda kaçak içki ele geçirdi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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Biga ilçesi Balıklıçeşme Köyü'nde M.S.'ye ait bir işletmede uyuşturucu madde ile kaçak içki bulunduğu ihbarı alan ekipler, operasyon düzenledi. Yapılan baskında 3 kilogram esrar, 400 kök kenevir bitkisi, 500 litre kaçak içki ve içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. İşletme sahibi M.S. gözaltına alındı.
 

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