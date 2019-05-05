Bilecik 2019 Ramazan iftar saati saat kaçta? Bilecik sahur ve iftar saati, imsak vakitleri nedir?
Ramazan ayı ile ilgili sorular vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2019 ramazan iftar ve sahur vakitleri yakından takip ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ramazan imsakiyesi yayınlandı. Müslümanlar için ramazan ayı oruç ibadetlerinin gerçekleştirildiği aydır. İmsak vakti ezan ile değil, tan yerinin ağarması ile başlar. Bu sebeple ezan okunsun okunmasın imsak vaktinin başlaması ile yeme içmeye son vermek gerekir. Ezanın imsak vaktinden önce okunması, ezanla birlikte oruca başlamayı zorunlu kılmadığı gibi, ezanın geç okunması hâlinde de imsak vaktinin girmesinden sonra yiyip içmenin doğru olmayacağı söylenir. Peki, Bilecik 2019 ramazan iftar saati saat kaçta? Haberimizin ayrıntılarında sizlerle…
Vatandaşlar, Bilecik 2019 ramazan iftar saatinin kaçta olduğunu öğrenmek istiyor. 2019 ramazan imsakiyesi yayınlandı. Buna göre oruç tutacak vatandaşlar iftar ve sahur vakitlerini merak ediyor. Oruç tutmak ramazan ayında Müslümanlar için farz olan bir ibadettir. Bu ayda yapılan ibadetlerin fazileti çok yüksektir. 29 gün sürecek olan ramazan ayında müslüman vatandaşlar oruçlarını tutacak. Peki, Bilecik 2019 ramazan iftar saati kaçta? İşte detaylar…
BİLECİK’TE İLK SAHUR SAATİ KAÇTA?
5 Mayıs Pazar gecesini 6 Mayıs Pazartesi gününe bağlayan gece gerçekleşecek ilk sahur saati Bilecik’te 04:09 'a kadar gerçekleşecek.
BİLECİK’TE İLK İFTAR SAAT KAÇTA?
Bilecik’te ilk iftar 20:06 'da gerçekleşecek.
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BİLECİK RAMAZAN İMSAKİYESİ 2019
SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU?
Diyanet Ramazan ayında sahura kalkmak ile ilgili merak edilenlere açıklık getirdi:
“Sahura kalkmamak ‘günah’ değil. Ama sahur’a kalkmak ve sahur yapmak çok büyük sevap” denildi. Sahur’da bir yudum su içmek için de olsa, sahura kalkmanın iyi olacağı söyleniyor. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
“Sahur yemeği mübarektir. Sahurun tamamı berekettir. Bir yudum su için de olsa sahura kalkın! Allahü teâlâ ve melekleri, sahura kalkanlara salât ve selam ederler. Yani Allahü teâlâ, sahura kalkanları mağfiret eder, melekler de onlar için dua eder.”
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ GÜNLERİ
01 Haziran Cumartesi
02 Haziran Pazar
03 Haziran Pazartesi (Arefe)
04 Haziran Salı
05 Haziran Çarşamba
06 Haziran Perşembe
07 Haziran Cuma
08 Haziran Cumartesi
09 Haziran Pazar
İMSAK NEDİR? SAHURA DİKKAT!
Sahur vakti imsak ile biter. Diyanetin yayınladığı 2018 İmsakiyesi'ne göre ilinizde imsak vakti girdiği an oruç tutmak için yeme içmeyi kesmelisiniz. Oruç tutan bir çok kişi ramazanın birinci günü bunu karıştırmakta. Sahur vakti, sabah ezanı okunmadan önce bitmektedir. Sahur vaktinin ne zaman bittiğini öğrenmek için takvim ya da imsakiyelerde yazan imsak olarak geçen kısma bakmanız gerekir.
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