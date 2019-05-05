Bilecik 2019 Ramazan iftar saati saat kaçta? Bilecik sahur ve iftar saati, imsak vakitleri nedir?

Vatandaşlar, Bilecik 2019 ramazan iftar saatinin kaçta olduğunu öğrenmek istiyor. 2019 ramazan imsakiyesi yayınlandı. Buna göre oruç tutacak vatandaşlar iftar ve sahur vakitlerini merak ediyor. Oruç tutmak ramazan ayında Müslümanlar için farz olan bir ibadettir. Bu ayda yapılan ibadetlerin fazileti çok yüksektir. 29 gün sürecek olan ramazan ayında müslüman vatandaşlar oruçlarını tutacak. Peki, Bilecik 2019 ramazan iftar saati kaçta? İşte detaylar…

BİLECİK’TE İLK SAHUR SAATİ KAÇTA?

5 Mayıs Pazar gecesini 6 Mayıs Pazartesi gününe bağlayan gece gerçekleşecek ilk sahur saati Bilecik’te 04:09 'a kadar gerçekleşecek.

BİLECİK’TE İLK İFTAR SAAT KAÇTA?

Bilecik’te ilk iftar 20:06 'da gerçekleşecek.

BİLECİK RAMAZAN İMSAKİYESİ 2019

SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU?

Diyanet Ramazan ayında sahura kalkmak ile ilgili merak edilenlere açıklık getirdi:

“Sahura kalkmamak ‘günah’ değil. Ama sahur’a kalkmak ve sahur yapmak çok büyük sevap” denildi. Sahur’da bir yudum su içmek için de olsa, sahura kalkmanın iyi olacağı söyleniyor. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

“Sahur yemeği mübarektir. Sahurun tamamı berekettir. Bir yudum su için de olsa sahura kalkın! Allahü teâlâ ve melekleri, sahura kalkanlara salât ve selam ederler. Yani Allahü teâlâ, sahura kalkanları mağfiret eder, melekler de onlar için dua eder.”

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ GÜNLERİ

01 Haziran Cumartesi

02 Haziran Pazar

03 Haziran Pazartesi (Arefe)

04 Haziran Salı

05 Haziran Çarşamba

06 Haziran Perşembe

07 Haziran Cuma

08 Haziran Cumartesi

09 Haziran Pazar

İMSAK NEDİR? SAHURA DİKKAT!

Sahur vakti imsak ile biter. Diyanetin yayınladığı 2018 İmsakiyesi'ne göre ilinizde imsak vakti girdiği an oruç tutmak için yeme içmeyi kesmelisiniz. Oruç tutan bir çok kişi ramazanın birinci günü bunu karıştırmakta. Sahur vakti, sabah ezanı okunmadan önce bitmektedir. Sahur vaktinin ne zaman bittiğini öğrenmek için takvim ya da imsakiyelerde yazan imsak olarak geçen kısma bakmanız gerekir.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan yaklaştı. İslam alemi için çok önemli bir zaman olan Ramazan ayında yapılması farz olan ibadetlerden birisi olan oruç, imsak ile akşam ezanı arasında yapılmaktadır. Peki oruç öncesinde yapılan sahurun saati ne? İlk sahur saat kaçta? İşte 2019 Ramazan imsakiyesi...

İlk sahura ne zaman kalkılacak? İlk sahur saat kaçta? Ramazan adım adım gelirken birçok inanan ilk sahura dair önemli ayrıntıları araştırıyor. Milyonlarca kişinin sorguladığı ilk sahura ne zaman kalkılacak sorusu, 2019 imsakiye bilgilerine göre yanıt buldu. İşte ilk sahur saatleri…

Ramazan ayında ilk sahura ne zaman kalkılacak sorusu, 'On Bir Ayın Sultanı'na sayılı gün kala birçok Müslüman'ın gündeminde yer alıyor. İbadetlerini gerçekleştirmek üzere sahura kalkmak ve niyetlerini etmek isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiye ışığında illerindeki sahur ve iftar vaktini sorguluyor. İşte, ilk sahura ne zaman kalkılacak sorusu hakkında bazı bilgiler

İlk sahura ne zaman kalkılacak sorusu, Ramazan ayının başlangıcına günler kala gündemde yer almaya devam ediyor. İmsakiye bilgilerinde yer alan detaylara göre ilk sahura ne zaman kalkılacak sorusuna yanıt bulacak olan vatandaşlar, iftar ve sahur saatleri için hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, ilk sahura ne zaman kalkılacak? İşte, o vakit bilgileri

2019 FİTRE MİKTARI NE KADAR OLACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş başkanlığına toplanan kurulun, 2019 fıtır sadakası miktarını görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan değerlendirmeler neticesinde fıtır sadakasının, Müslüman toplumların neredeyse tamamına yakın bir kesimi tarafından veriliyor olması dikkate alınarak, mevcut sosyoekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak 2019 ramazan ayının başlangıcından 2020 yılı ramazan ayının başlangıcına kadar olan sürede 23 lira olarak belirlenmesine karar ver