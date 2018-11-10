Bilecik'te 2 tır çarpıştı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, aynı yönde seyreden tıra arkadan çarpan mısır yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
- AA
Bekir Kayıhan idaresindeki 16 VL 475 plakalı mısır yüklü tır, Bilecik-Osmaneli kara yolu TOKİ kavşağında aynı yönde seyreden Enver Özcan'ın kullandığı 34 UG 1180 plakalı sac taşıyan tıra arkadan çarptı.
Kazada, tır sürücüsü Kayıhan araçta sıkıştı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılan Kayıhan, Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, çarpışmanın etkisiyle tırın dorsesindeki mısırların yola saçılması sonucu Bilecik-Osmaneli kara yolu bir süre trafiğe kapandı.
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