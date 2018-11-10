Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Bilecik'te 2 tır çarpıştı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, aynı yönde seyreden tıra arkadan çarpan mısır yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bekir Kayıhan idaresindeki 16 VL 475 plakalı mısır yüklü tır, Bilecik-Osmaneli kara yolu TOKİ kavşağında aynı yönde seyreden Enver Özcan'ın kullandığı 34 UG 1180 plakalı sac taşıyan tıra arkadan çarptı.

Kazada, tır sürücüsü Kayıhan araçta sıkıştı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılan Kayıhan, Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, çarpışmanın etkisiyle tırın dorsesindeki mısırların yola saçılması sonucu Bilecik-Osmaneli kara yolu bir süre trafiğe kapandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mustafa Kemal Atatürk´ün vefatı - Tarihte bugün 10 Kasım 1938

Mustafa Kemal Atatürk´ün vefatı - Tarihte bugün 10 Kasım 1938

Genelkurmay Atatürk'ün renkli fotoğraflarını yayınladı

Genelkurmay Atatürk'ün renkli fotoğraflarını yayınladı

Apple'dan Türkiye'de iş ilanı! İşte sorulan sorular

Apple'dan Türkiye'de iş ilanı! İşte sorulan sorular

Anıtkabir'de Atatürk'ü anma töreni

Anıtkabir'de Atatürk'ü anma töreni

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA