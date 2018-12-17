Bilecik'te iki kardeş silah ve bıçakla yaralandı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan kavgada iki kardeş, silah ve bıçakla yaralandı.
- AA
Arpadere köyünde Sedat Şahin ve kardeşi Vedat Şahin henüz belirlenemeyen sebeple İbrahim Doğan ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Doğan, yanındaki av tüfeği ve bıçakla Şahin kardeşleri yaraladı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Pazaryeri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaçan şüpheli İbrahim Doğan ise jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğan tutuklandı.
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