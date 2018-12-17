Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Bilecik'te iki kardeş silah ve bıçakla yaralandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan kavgada iki kardeş, silah ve bıçakla yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Arpadere köyünde Sedat Şahin ve kardeşi Vedat Şahin henüz belirlenemeyen sebeple İbrahim Doğan ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Doğan, yanındaki av tüfeği ve bıçakla Şahin kardeşleri yaraladı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Pazaryeri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaçan şüpheli İbrahim Doğan ise jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğan tutuklandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sözün Bittiği Yer

Sözün Bittiği Yer

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA