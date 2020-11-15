Bilecik'te kaçak kazıya suçüstü

AA 15 Kasım 2020 Pazar 23:23 - Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 23:23

Alınan bilgiye göre, Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söğütçük köyünde devriye sırasında Sabahat Dere mevkisindeki ormanlık alanda hareketlilik fark etti.

Bölgeyi çevreleyen ekipler, sit alanında kaçak kazı yaptıkları tespit edilen H.T, V.S, M.A, M.Y. ve A.İ'yi harita, dedektör, jeneratör, 5 kilo amonyum nitrat ve 17 dinamit lokumuyla suçüstü yakaladı.

Sabah saatlerinde İstanbul'dan ilçeye geldikleri belirlenen zanlılar, İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Söz konusu kişiler hakkında "izinsiz kazı yapmak" ve "izinsiz patlayıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.