İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2020 Pazar / 29 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6845
  • EURO
    9,0913
  • ALTIN
    466.334
  • BIST100
    1291.29
Yaşam

Bilecik'te kaçak kazıya suçüstü

Bilecik'te sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.

AA15 Kasım 2020 Pazar 23:23 - Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 23:23
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söğütçük köyünde devriye sırasında Sabahat Dere mevkisindeki ormanlık alanda hareketlilik fark etti.

Bölgeyi çevreleyen ekipler, sit alanında kaçak kazı yaptıkları tespit edilen H.T, V.S, M.A, M.Y. ve A.İ'yi harita, dedektör, jeneratör, 5 kilo amonyum nitrat ve 17 dinamit lokumuyla suçüstü yakaladı.

Sabah saatlerinde İstanbul'dan ilçeye geldikleri belirlenen zanlılar, İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Söz konusu kişiler hakkında "izinsiz kazı yapmak" ve "izinsiz patlayıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.       

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.