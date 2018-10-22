Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Alınan bilgiye göre, istihbari çalışmaları değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 34,7 gram skunk ele geçirildi, şüpheliler E.Ç, S.Ç, O.G, Ü.U, N.R. ve M.D. gözaltına alındı. Öte yandan, 5 kişiye kullanmak için uyuşturucu satın almak suçundan işlem yapıldığı bildirildi.