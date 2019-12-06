BİM 10 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM 10 Aralık aktüel listesinde neler var? BİM 10 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayında. BİM 10 Aralık aktüel listesinde neler var? sorusunun yanıtı tüm BİM müşterileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyordu. BİM marketin aktüel ürünlerine müşteriler büyük ilgi gösteriyorlar. Salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. BİM markete 10 Aralık salı günü yine birbirinden güzel ürünler gelecek. BİM'de bu hafta; Fiskobirlik Kabuklu Giresun Fındık 1 Kg 24,95 TL'den, Fiskobirlik Tirebolu 42 Siyah Çay 1000 gr 22,95 TL'den, Tarım Kredi Taze Beyaz Peynir 400 gr 12,95 TL'den, Fiskobirlik Nugo Kakaolu Fındık Kreması 700 gr 11,95 TL'den ve Siyez Unu 1 Kg 9,95 TL'den satılacak.