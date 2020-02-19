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Yaşam

BİM 21 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayında! 21 Şubat BİM aktüel ürünler listesinde neler var?

BİM 21 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayında. 21 Şubat BİM aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı tüm BİM müşterileri tarafından merak ediliyor. Hızlıca tükenen aktüel ürünler uygun fiyat avantajı ile cazip fırsatlar sunuyor. Her hafta salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. BİM'de bu hafta; Dijitsu 43' FHD Uydu Alıcılı Televizyon 1.299 TL'den, Kumtel Cam Ankastre Set 1.099 TL'den, Chester Model Bench 119 TL'den ve Fakir Erkek Bakım Seti 129 TL'den satışa sunulacak. BİM 21 Şubat aktüel ürünler kataloğuna gelin hep birlikte göz atalım..

19 Şubat 2020 Çarşamba  17:14 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 17:14

21 Şubat BİM aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. BİM 21 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayında. Her hafta salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. Hızlıca tükenen aktüel ürünler uygun fiyat avantajı ile cazip fırsatlar sunuyor. BİM'de bu hafta yine birbirinden indirimli ürünler raflardaki yerini alacak. BİM'de bu hafta; Philips Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh 59,90 TL'den, Free Sound Bluetooth Hoparlör 49,90 TL'den, Dijitsu 43" FHD Uydu Alıcılı Televizyon 1.299 TL'den ve Kumtel Cam Ankastre Set 1.099 TL'den satılacak. BİM 21 Şubat aktüel ürünler kataloğuna gelin hep birlikte göz atalım...

21 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

BİM'de bu hafta; Dijitsu 43" FHD Uydu Alıcılı Televizyon 1.299 TL'den, Kumtel Cam Ankastre Set 1.099 TL'den, Chester Model Bench 119 TL'den ve Fakir Erkek Bakım Seti 129 TL'den satışa sunulacak.

BİM 21 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA!

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