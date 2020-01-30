BİM 31 Ocak aktüel ürünler neler? 31 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayında!

30.01.2020 10:09 - Güncelleme: 30.01.2020 10:09

31 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayında. BİM 31 Ocak aktüel ürünler neler? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Hızlıca tükenen aktüel ürünler uygun fiyat avantajı ile cazip fırsatlar sunuyor. Her hafta salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. BİM markette bu hafta yine birbirinden avantajlı ürünler raflardaki yerini alacak. BİM'de bu hafta; 2.Nesil AirPods ve Şarj Kutusu 849 TL'den, Philips Alüminyum Kasa Taşınabilir Şarj Aleti 75 TL'den, Proware Elektrikli Çivi Zımba Makinesi 119 TL'den satışa çıkarılacak.

BİM 31 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER NELER?

BİM'de bu hafta; 2.Nesil AirPods ve Şarj Kutusu 849 TL'den, Philips Alüminyum Kasa Taşınabilir Şarj Aleti 75 TL'den, Proware Elektrikli Çivi Zımba Makinesi 119 TL'den ve Momo Stick Telefon Tutucu Çeşitleri 9,95 TL'den satılacak.

31 OCAK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA!