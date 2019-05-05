Bingöl 2019 Ramazan iftar saati saat kaçta? Bingöl sahur ve iftar saati, imsak vakitleri nedir?
Ramazan ayı geldi çattı. Müslüman vatandaşlar 3 ayların başlamasıyla birlikte ramazan ayı için geri sayıma başlamıştı. İlk oruçlar 6 Mayıs pazartesi günü açılacak. Ramazanda iftar, sahur, imsak vakitleri merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu yıl ramazan ayı 29 gün sürecek. Vatandaşlar ramazan ayında oruç ibadetlerini gerçekleştiriyor. Bingöl sahur ve iftar saati, imsak vakitleri de araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl ki ramazan imsakiyesini yayınladı. Haberimizin devamında, “Bingöl 2019 Ramazan iftar saati saat kaçta?” sorusuna yanıt bulabilirsiniz.
Milyonlarca vatandaş ramazan için hazırlıkları tamamladı. Bu gece ilk sahur ibadetiyle ramazan ayı başlamış olacak. Müslümanlar 2019 ramazan ayı için iftar ve sahur saatlerini yakından takip ediyor. Bu yıl ramazan ayında oruçlar 29 gün tutulacak. Teravih namazlarına da bu akşam başlanıyor. Müslümanlar için ramazan ayı ibadete en çok yoğunlaşılan ay olarak geçiyor. Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre bu yıl ramazan ayı imsakiyesinde hangi ilde hangi vakitlerde sahur ve iftar yapılacağı belli oldu. Peki, Bingöl 2019 ramazan iftar saati kaçta? İşte detaylar…
BİNGÖL’DE İLK SAHUR SAATİ KAÇTA?
5 Mayıs Pazar gecesini 6 Mayıs Pazartesi gününe bağlayan gece gerçekleşecek ilk sahur saati Bingöl’de 03:32’e kadar gerçekleşecek.
BİNGÖL’DE İLK İFTAR SAAT KAÇTA?
Bingöl’de ilk iftar 19.21’ de gerçekleşecek.
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BİNGÖL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2019
SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU?
Diyanet Ramazan ayında sahura kalkmak ile ilgili merak edilenlere açıklık getirdi:
“Sahura kalkmamak ‘günah’ değil. Ama sahur’a kalkmak ve sahur yapmak çok büyük sevap” denildi. Sahur’da bir yudum su içmek için de olsa, sahura kalkmanın iyi olacağı söyleniyor. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
“Sahur yemeği mübarektir. Sahurun tamamı berekettir. Bir yudum su için de olsa sahura kalkın! Allahü teâlâ ve melekleri, sahura kalkanlara salât ve selam ederler. Yani Allahü teâlâ, sahura kalkanları mağfiret eder, melekler de onlar için dua eder.”
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ GÜNLERİ
01 Haziran Cumartesi
02 Haziran Pazar
03 Haziran Pazartesi (Arefe)
04 Haziran Salı
05 Haziran Çarşamba
06 Haziran Perşembe
07 Haziran Cuma
08 Haziran Cumartesi
09 Haziran Pazar
İMSAK NEDİR? SAHURA DİKKAT!
Sahur vakti imsak ile biter. Diyanetin yayınladığı 2018 İmsakiyesi'ne göre ilinizde imsak vakti girdiği an oruç tutmak için yeme içmeyi kesmelisiniz. Oruç tutan bir çok kişi ramazanın birinci günü bunu karıştırmakta. Sahur vakti, sabah ezanı okunmadan önce bitmektedir. Sahur vaktinin ne zaman bittiğini öğrenmek için takvim ya da imsakiyelerde yazan imsak olarak geçen kısma bakmanız gerekir.
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