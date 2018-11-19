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Bingöl’de 17 kilo esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Bingöl’de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 17 kilogram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

  • İHA
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Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Genç ilçesi sınırlarında belirlenen bir noktaya düzenledikleri operasyonda araziye gizlenen 10 kilogram esrar ele geçirdi. Çalışmasını sürdüren ekipler,  yol kontrolü sırasında şüpheli bir aracı durdurup arama yaptı. Narkotik köpeğinin de katıldığı aramada  araçta 7 kilogram esrar bulunurken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmada ifadesi alınan 2 şüpheli 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine  gönderildi.

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