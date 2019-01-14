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Bir gün uyandı ve erkeklerin sesini duymamaya başladı

Çin'de çok ilginç bir olay yaşandı. Chen isimli bir kadın bir gün uyandığında erkeklerin sesini duymamaya başladı. Uzman bir kulak, burun ve boğaz doktoruna giden kadın bunun nadir görülen bir işitme rahatsızlığı olduğunu öğrendi.

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Aşırı yorgun bir günden sonra uyuyan ve uyandığında erkek arkadaşının sesini duyamayan Chen, doktora gittiğinde 'ters eğilimli duyma kaybı' geçirdiğini öğrendi.
 
Qianpu Hastanesi'ndeki KBB uzmanı kadın doktor Dr. Lin Xiaoqing, “Onunla konuştuğumda beni duyabiliyordu, ancak genç bir erkek hasta içeri girdiğinde onu hiç duyamıyordu” dedi.
 
Bu hastalık yüzünden Chen, yetişkin erkeklerin sesi gibi düşük frekanslı sesleri duyamamaya başladı. Bu hastalığa 13 bin kişiden yalnızca bir tanesi yakalanıyor.
 
Aşırı yorgunluk ve yoğun stres duyma kaybına sebep olabiliyor
Ters eğilimli duyma kaybı teşhisi konulan insanlar 2000'den düşük frekansları duyamıyorlar. Bu durum onlar için tehlike oluşturuyor çünkü yalnızca erkeklerin değil sessiz çalışan bir arabanın geldiği de duyamıyorlar. Dünya Sağlık Örgütüne göre duyma kaybı yaşayan 466 milyondan fazla insan var.
 
(Yeni Şafak)

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