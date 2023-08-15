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Yaşam

Bir ilk oldu! Sokağa Osmanlı askerlerinin ismini verdiler

1683 yılında Viyana kuşatması sırasında Hannover birliklerine esir düşen, 1691 yılında vefat eden Osmanlı sipahileri Mehmed ile Hasan'ın isimleri, mezarlarının bulunduğu sokağa verildi.

Sabah15 Ağustos 2023 Salı 07:29 - Güncelleme:
Bir ilk oldu! Sokağa Osmanlı askerlerinin ismini verdiler
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Hannover kentinde ilk kez bir sokağa Türk ismi verildi. Osmanlı askerleri Mehmed ile Hasan'ın isimleri, mezarlarının bulunduğu alandan geçen bir yola verildi. 150 metre uzunluğundaki yol sadece bisiklet sürücüleri tarafından kullanılıyor. Sokak tabelası ise tören düzenlenmeden yolun başına dikildi.

VASİYET ETTİLER

Sabah'ın haberine göre; Osmanlı sipahileri olan Mehmed ile Hasan, 1683 yılında Viyana kuşatması sırasında Hannover birliklerine esir düştü. Hannover Sarayı'na getirilen iki Osmanlı askeri ölünceye kadar Prens Georg Ludwig'in emrinde sarayda kaldı ve ikisi birden 1691'de vefat etti. Sarayda çok sevilen ve değer gören Osmanlı askerleri ölünce, Hannover'de toprağa verildi.

MEZARLARI HANNOVER'DE

Ölen Osmanlı askerleri, vasiyetleri üzerine Müslüman usullere göre Neustadt Mezarlığ'ında defnedildi. Königsworther Platz'da bulunan mezarlara, 2000 yılında Türkiye Milli Savunma Bakanlığı tarafından restore edilip, askerlerin kısa bir tarihçesini anlatan plaket konuldu. Hannover'de Mehmed "Hammet", Hasan ise "Hassan" ismiyle biliniyordu.

  • Osmanlı askerleri
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