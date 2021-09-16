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Yaşam

Bir milyon turist ağırladı... Güzelliğiyle büyülüyor

Muğla'nın Ortaca ilçesinde her yıl binlerce turistin sazlıklar arasında teknelerle gezdiği doğal güzellikleriyle ünlü Dalyan Kanalı, bu yıl da misafirlerinin öncelikleri arasında yer alıyor. Kaunos Antik Kenti ile tarihi açıdan da zengin bölge, tatlı ve tuzlu suyu, kumsalıyla ziyaretçilerine unutulmaz bir tatil imkanı sunuyor.

AA16 Eylül 2021 Perşembe 14:16 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 14:16
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Avrupa'nın en iyi korunan açık alanları arasında gösterilen ve her yıl ortalama 1 milyon turisti ağırlayan Dalyan Kanalı'nda turistik gezilerde kullanılan tur tekneleri, labirent görünümlü sazlıkların arasında turistleri gezdiriyor.

Kaunos Antik Kenti ile tarihi açıdan da zengin bölge, tatlı ve tuzlu suyu, kumsalıyla ziyaretçilerine unutulmaz bir tatil imkanı sunuyor.

Bölgeye tatil için gelen yerli turistler, sazlıklar arasında günübirlik tekne turlarına katılıyor. Turun ardından İztuzu Plajı'na ulaşan tatilciler, plajdan denize giriyor.

Dalyan'da yaklaşık 32 yıldır turizm işletmeciliği yapan Özay Akdoğan, Dalyan Kanalı'nda 500'e yakın teknenin turizme hizmet verdiğini söyledi.

Akdoğan, gelen misafirlerin kanalın etrafında bulunan İztuzu Plajını, nesli tehlike altındaki caretta carettaları, çamur banyolarını gördüğünü kaydetti.

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