Birlik ve beraberlik kazanırken Onursal Başkan Rafet Sezen’den görkemli veda

2019-2023 yılları arasında 4 yıl boyunca görev alacak Birlik Yönetim Kurulu seçimlerinin yapıldığı genel kurulda, 16 yıldır Trakya Birlikte başarılarla dolu, üstün hizmetler sergileyen Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Rafet SEZEN Birlik tarihinin en yüksek karlılık rakamına erişildiği ve uzun yıllardır ilk defa ortaklarına kar payı dağıtımı kararı alındığı bir genel kurulla aktif görevine görkemli bir veda gerçekleştirirken, Trakya Birlik camiası da unutulmaz hizmetlere imza atan Sayın Başkanımız Rafet Sezen’e vefa ve şükranlarını yaşamı boyunca Onursal Başkan olarak anılması hususunu Genel Kurulda karar altına alarak göstermiştir.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanımız Rafet SEZEN, Trakya Birlik açısından son derece başarılı geçen iş yılının sonuçlarını müzakere edip karara bağlamak, Birliğin geleceği açısından çok önemli ve kritik bir dönemde görev alacak Yönetim Kurulunu seçmek üzere toplandıklarını belirterek,

2003 yılında delegelerin desteği ile bu salonda seçildiği görevine yine delegelerin huzurunda veda ettiğini, görevini teslim ettiği iş yılında Trakya Birliğin tarihinin en yüksek karlılık rakamına erişildiği başarılı bir iş yılına imza atmış olmanın ve uzun yıllar sonra ilk defa ortaklarına kar payı dağıtıyor olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığını, 2017/2018 iş yılını 65 milyon 102 bin 377 TL karla kapatırken bu karın 36 milyon 342 bin 342 TL’sının ortak içi işlemlerden gerçekleştiğini, kar payının kooperatiflerimize ve ortaklarımıza şubat ayı içersinde dağıtılacağı, görev yaptığı 16.yılın sonunda gelinen bu noktanın tesadüf olmadığı, uzun yıllara dayanan emek ve çalışmanın yanı sıra Birlikler açısından çok önemli bir dönem olan Yeniden Yapılandırma döneminde Trakya Birlik Yönetim Kurulu olarak ortaya konulan vizyon ve hedeflerin ne kadar önemli ve hayati olduğu, Trakya Birliğin bu özverili çalışmalar sonucun da gelinen bu noktada Türk Kooperatifçiliğinin yüz akı olduğu, ayrıca görevde olduğu 16 yıl boyunca Trakya Birlik Fabrikalarına 27 milyon euro yatırım yaparak fiziki alt yapılarının güçlendirildiği, kırma kapasitelerini toplamda 160 bin ton’dan 300 bin ton’a rafine kapasitesini ise 45-50 tondan 165 bin tona , 48 bin ton seviyelerinde alınan rafine yağ satışlarının 150 bin ton seviyelerini üstüne çıkardıklarını, Sanayi tesislerine ve kooperatiflere yapılan toplam 250 milyon TL’yi bulan yatırımlarla Birliğin geleceğini sağlam temellere oturttuklarını, ön alım fiyatı ve kar payı modeline geçilerek 348 bin 465 ton ürün alımı yapılarak ortaklara 650 milyon tl’nin üzerinde ürün bedeli ödediklerini, 90’lı yıllardan bu yana ilk defa margarin ihracatını gerçekleştirilerek, Trakya Birliğin uluslar arası ticaret kültürünü yeniden kazanması yolunda büyük bir adım atıldığını, doğru politikalar üretildiğinde, çiftçiye ve ülkeye katkı sağlandığında bu politikaların Devlet nezdinde kabul gördüğünü ve sıkıntıya düşüldüğü anlarda Devlet Desteğinin alınabileceğini, Bu konuda Destek veren İlgili Bakanlarımız ile kıymetli bürokratlarına teşekkür ve şükranlarını sunduğunu, Trakya Birliğin geleceğini sağlam temellere oturtma noktasında tüm imkan ve kabiliyetiyle çalıştığını, bu çerçevede Trakya Birlik camiasının ortak ve Ali menfaatleri etrafında bugünkü gibi bir ve bütün olabildiği sürece Trakya Birlik’in Türk Kooperatifçiliğinin yüz akı ve parlayan yıldızı olmaya devam edeceğini söyleyerek konuşmasını sonlandırdı.

Konuşmanın ardından 2003 yılından bu yana başarılı çalışmaları ve üstün hizmetlerinden dolayı Trakya Birlik Yönetim kurulu Başkanı Rafet SEZEN’e Başkan Vekili Hilmi Kahraman teşekkür plaketi takdim ederken, Rafet SEZEN’ de Trakya Birlik Tarihinde Onursal Başkan olarak yer aldı.

Genel Kurulda Divan Başkanlığı’na Durgut ERSOY (Pehlivanköy Koop.), Başkan Vekilliği’ne Levent KIZILTAN (Gelibolu Koop.), Katip Üyeliklere Turgay SAKARYA (Silivri Koop.) ve Ayhan DEMİRHAN (Kaynarca Koop.), seçildi.

Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz için yapılan Saygı Duruşu ve okunan İstiklal Marşından sonra, CHP Edirne Milletvekili Okan GAYTANCIOĞLU söz alarak her zaman Trakya Birliğin yanında olduklarını, Trakya Birlikte parti siyaseti yapılmadığını, tüm ortaklara eşit hizmete özen gösterildiğini, Trakya Birliğin Türk Çiftçisinin göz bebeği olduğunu, kendi imkan ve gayretleriyle Türk Tarımına önemli hizmetlerde bulunduğunu belirtti.

Gündem Maddelerinin sırasıyla okunarak oylanmasından sonra gündemin 18. maddesi gereği seçime geçildi.

Trakya Birlik delegelerinin kurumuna sahip çıktığı ve 333 mevcut delegeden 333’nünde oy kullanarak katıldığı genel kurulda, 331 oyun geçerli 2 oyun geçersiz sayıldığı seçimde geçerli 331 oyun 216’sını alan Emre YILMAZ, Şafak KIRBİÇ, Hilmi KAHRAMAN, Ahmet AKGÜN, Hüseyin KOCABIYIK ve Remzi KOBAK’tan oluşan beyaz liste kazandı.

Diğer taraftan, Trakya Birlik Genel Kurulu mevzuat gereği seçilmiş Birlik Temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmekte olup, bir önceki 2016/2017 iş yılı genel kurulunda ilgisiz kişiler tarafından provokatif ve yanlı eylemlerle genel kurulun huzur ve nizamı kaçırılmış, Birlik temsilcilerinin iradelerine saygısızlık gösterilmiştir. Bu itibarla, 2017/2018 iş yılı genel kuruluna katılma hakkı bulunan Birlik temsilcileri ile misafir sıfatıyla kooperatif ortaklarımızı temsilen kooperatif başkan ve yönetim kurulu üyeleri, Birliğimize geçmiş dönemlerde hizmet etmiş yöneticilerimiz ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri davet edilmiştir. Bundan sonra ki yıllarda da genel kurullarımızın, huzur ve nizamının sağlanarak Birlik Temsilcilerimizin irade ve kararlarının önüne hiçbir düşünce ve yaklaşımın geçmemesi hususunda gereken önlem ve tedbirler alınmaya devam olunacaktır.

Bu vesileyle gerçekleştirdiğimiz 2017/2018 iş yılı Genel Kurulumuza eksiksiz katılarak Birlik Ruhunun en güzel örneğini sergileyen tüm kooperatif başkan ve yönetim kurulu üyelerimiz ile teveccüh göstererek bizlere önümüzdeki 4 yıl için yönetim kurulu üyeliği görevi veren Birlik temsilcilerimize teşekkür eder, bu büyük ve değerli emaneti daha da ilerilere taşıyarak başta üretici ortaklarımız olmak üzere Ülke Tarımına daha büyük hizmetler sunmak kararlılığıyla Genel Kurulumuzun Birliğimize ve Ülkemize hayırlı olmasını dileriz.