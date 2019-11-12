24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7685
  • 6,3575
  • 270.465
  • 104304
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Böceklenmiş unları çuvallarken suçüstü yakalandılar

Burdur'da böceklenmiş unları eleyip çuvallayarak piyasaya süren ve halkın sağlığını tehlikeye atan 3 şahıs köyün boş bir arazisinde un elerken suçüstü yakalandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Burdur İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmada Çeltikçi ilçesi Bağsaray köyünde M.S. isimli şahsın Isparta'da fırıncılık yapan A.G. isimli şahıstan almış olduğu son tüketim tarihleri geçmiş ve böceklenmiş ekmeklik unları Çeltikçi ilçesine getirerek elemek suretiyle çuvallayıp piyasaya süreceği bilgisi alındı.
 
Alınan bilgi üzerine jandarma ekipleri tarafından başlatılan operasyonda, M.S., A.G. ve A.B. isimli şahıslar nakliyede kullandıkları araçla birlikte Bağsaray köyü dışındaki boş arazide bölgeye kurmuş oldukları un eleme makinesi ile eleme yaparak eledikleri unları yeni çuvallar içerisine koydukları ve bir kısmının ağızlarını diktikleri esnada suçüstü yakalandı.
 
Bölgede yapılan inceleme ve araştırmada, araç içerisinde ve eleme yapılan alanda 66 çuval içerisinde 3 bin 300 kilogram ekmeklik un, 2 adet sanayi tipi un eleme makinesi, 1 adet çuval dikme makinesi ve 1 adet elektronik baskül ele geçirildi.
 
Ele geçirilen unlar imha edilmek üzere İlçe Gıda ve Tarım Müdürlüğüne teslim edildi. Makineler ve basküle de el konuldu. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli ve idari tahkikata başlandı.

Orman Genel Müdürü canlı yayına bağlandı, CHP’li Yarkadaş rezil oldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

9 yaşındaki erkek çocuğu istismar eden sapık böyle yakalandı

9 yaşındaki erkek çocuğu istismar eden sapık böyle yakalandı

Muhteşem fiyatlarda son şans!

Muhteşem fiyatlarda son şans!

MSB son rakamları açıkladı: Harekat bölgesinde şimdiye kadar...

MSB son rakamları açıkladı: Harekat bölgesinde şimdiye kadar...

FETÖ'ye ağır darbe! Operasyon haberleri peş peşe geldi

FETÖ'ye ağır darbe! Operasyon haberleri peş peşe geldi

Batman'da esrarengiz olay! Fidan dikim sırasında bulundu

Batman'da esrarengiz olay! Fidan dikim sırasında bulundu

Daha 9 yaşında! Suç kaydına kimse inanamadı

Daha 9 yaşında! Suç kaydına kimse inanamadı

İlk kez göreceğiniz şaşırtıcı fotoğraflar

İlk kez göreceğiniz şaşırtıcı fotoğraflar

Suudi Arabistan'da tiyatroculara saldırı: 3 yaralı

Suudi Arabistan'da tiyatroculara saldırı: 3 yaralı
 

POPÜLER HABERLER

Suudi Arabistan´da tiyatroculara saldırı: 3 yaralı

Suudi Arabistan´da tiyatroculara saldırı: 3 yaralı

İlk kadın James Bond olmak istiyor

İlk kadın James Bond olmak istiyor

Dolunay gecesini böyle kutladılar... Festivalden renkli kareler

Dolunay gecesini böyle kutladılar... Festivalden renkli kareler

2 bin 200 yıllık sistem! Gün yüzüne çıkarıldı

2 bin 200 yıllık sistem! Gün yüzüne çıkarıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA