Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Bodrum açıklarında su alan teknedeki 2 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum açıklarında motoru arıza yapan ve su alan teknedeki 2 kişiyi, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bodrum'da olumsuz hava koşullarına rağmen denize açılan ancak motorunda arıza meydana gelen ve su almaya başlayan teknedeki 2 kişinin yardımına, Sahil Güvenlik yetişti.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda Bodrum Ortakent açıklarında 'Magi' isimli 6 metrelik özel teknenin su aldığı ve motor bölümünde arıza olduğu bildirildi. Sürüklenmeye de başlayan tekneye bölgede bulunan Sahil Güvenlik Botu, müdahale etti. Ekipler, teknede bulunan Mehmet Özsavran(46) ve Mesut Gürpınar'ı(26), bota alarak, kıyıya çıkardı. Tekne de kıyıya çekilerek, karaya bağlandı. İkilinin gezmek için tekneyle açıldıkları öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası´nın kuruluşu - Tarihte bugün 17 Kasım 1924

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası´nın kuruluşu - Tarihte bugün 17 Kasım 1924

Şans eseri bulunan tarihi eserler

Şans eseri bulunan tarihi eserler

Üşengeç insanların güldüren halleri

Üşengeç insanların güldüren halleri

Türkiye’deki havalimanı güvenlik teknolojilerinde ilk

Türkiye’deki havalimanı güvenlik teknolojilerinde ilk

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA