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Boğulmak üzere olan 7 yavru köpek kurtarıldı

Van’ın Tuşba ilçesinde dereye atılan 7 yavru köpek, boğulmadan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

  • İHA
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Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesinden geçen dere yatağına kim tarafından atıldığı bilinmeyen yavru köpekler, boğulma tehlikesi yaşadı. Sabah saatlerinde dere yatağı yakınından geçen vatandaşlar, köpek sesi duydu. 
 
Kendi imkanlarıyla yavruları dere yatağında çıkaramayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Akköprü deresine atılan yavru köpekleri kurtarmak için çalışma başlattı.
 
Halatla dereye inen bir itfaiye eri, mahsur kalan yavru köpekleri bulundukları yerden kurtardı. Akıntıya kapılmadan son anda kurtarılan yavru köpekler, Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi'nde koruma altına alındığı bildirildi. 

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