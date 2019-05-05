Bolu 2019 Ramazan iftar saati saat kaçta? Bolu sahur ve iftar saati, imsak vakitleri nedir?
Müslümanlar için ramazan ayı geldi çattı. Her yıl ramazan ayı Müslümanlar oruç ibadetlerini gerçekleştirir. Oruç tutacak olan Müslümanlar bu yıl ramazan ayında sahur ve iftar vakitlerinin ne zaman olacağını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı takvime göre ramazan imsakiyesinde hangi ilin hangi vakitlerde sahur ve iftar yapacağı netleşti. Bu yıl ramazan ayı 29 gün sürecek. Kadir Gecesi de ramazan ayı içerisinde yaşanacak. Vatandaşlar, “Bolu 2019 ramazan iftar saati kaçta?” sorusuna yanıt arıyor. Haberin devamında ayrıntıları bulabilirsiniz.
Vatandaşlar Bolu 2019 ramazan iftar saatini öğrenmek istiyor. Ramazan ayı Müslümanların ibadete en çok yoğunlaştığı ay olarak bilinir. Oruç tutacak olan Müslümanlar 2019 ramazanın sahur ve iftar vakitlerini araştırıyor. Diyanet bu konuda ramazan ayı için imsakiye yayınladı. İmsakiye takvimine göre illere göre hangi ilde ne zaman sahur ve iftar yapacağı belli oldu. Ramazan ayı bu yıl 29 gün sürecek. Kuran-ı Kerim’in indirildiği ay olarak bilinen ramazan ayının Müslümanlar için önemi çok yüksek. Peki, Bolu 2019 ramazan iftar saati kaçta? İşte yanıtı…
BOLU’DA İLK SAHUR SAATİ KAÇTA?
5 Mayıs Pazar gecesini 6 Mayıs Pazartesi gününe bağlayan gece gerçekleşecek ilk sahur saati Bolu’da 03.59'a kadar gerçekleşecek.
BOLU’DA İLK İFTAR SAAT KAÇTA?
Bolu’da ilk iftar 20.01'de gerçekleşecek.
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BOLU RAMAZAN İMSAKİYESİ 2019
SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU?
Diyanet Ramazan ayında sahura kalkmak ile ilgili merak edilenlere açıklık getirdi:
“Sahura kalkmamak ‘günah’ değil. Ama sahur’a kalkmak ve sahur yapmak çok büyük sevap” denildi. Sahur’da bir yudum su içmek için de olsa, sahura kalkmanın iyi olacağı söyleniyor. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
“Sahur yemeği mübarektir. Sahurun tamamı berekettir. Bir yudum su için de olsa sahura kalkın! Allahü teâlâ ve melekleri, sahura kalkanlara salât ve selam ederler. Yani Allahü teâlâ, sahura kalkanları mağfiret eder, melekler de onlar için dua eder.”
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ GÜNLERİ
01 Haziran Cumartesi
02 Haziran Pazar
03 Haziran Pazartesi (Arefe)
04 Haziran Salı
05 Haziran Çarşamba
06 Haziran Perşembe
07 Haziran Cuma
08 Haziran Cumartesi
09 Haziran Pazar
İMSAK NEDİR? SAHURA DİKKAT!
Sahur vakti imsak ile biter. Diyanetin yayınladığı 2018 İmsakiyesi'ne göre ilinizde imsak vakti girdiği an oruç tutmak için yeme içmeyi kesmelisiniz. Oruç tutan bir çok kişi ramazanın birinci günü bunu karıştırmakta. Sahur vakti, sabah ezanı okunmadan önce bitmektedir. Sahur vaktinin ne zaman bittiğini öğrenmek için takvim ya da imsakiyelerde yazan imsak olarak geçen kısma bakmanız gerekir.
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