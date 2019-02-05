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Bolu’da 5,6 milyon TL değerinde kobra zehri ele geçirildi

Bolu’da, polis ekiplerinin bir eve yaptıkları operasyonda piyasa değeri 5 milyon 600 bin lira olan 560 mililitre tüplerin içerisine konulmuş kobra zehri ele geçirildi.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan bir evde kobra zehri saklandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin, eve yaptıkları operasyonda tüplerin içerisine konulmuş ve toplam ağırlığı 560 mililitre olan kobra zehri ele geçirildi.

NÜKLEER SİLAH AYRIŞTIRMADA KULLANILIYOR

Kobra zehrinin ele geçirildiği evde yaşadığı tespit edilen Y.A., İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı. Y.A., ifadesi alınmak üzere Bolu İl Emniyet Müdürlüğü götürüldü. Piyasa değeri 5 milyon 600 bin lira olduğu tespit edilen kobra zehrinin, kozmetik, ilaç yapımı, kanser tedavisi ve nükleer silah ayrıştırmada kullanıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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