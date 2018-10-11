Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Bolu’da 71 sporcu en büyük balığı yakalamak için mücadele ediyorlar

Bolu’da, 10’uncusu düzenlenen ‘ASOF TÜRKİYE 2018 Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması’nda, 71 sporcu en büyük ve en fazla balığı yakalamak için kıyasıya mücadele ediyor.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF) tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen ‘ASOF TÜRKİYE 2018 Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması’ Gölköy Sulama Barajı’nda başladı.
 
Türkiye’nin 15 farklı ilinden gelen 21 takımın 71 sporcu, gölden yakaladıkları boy ve kilo ölçüleri alındıktan sonra tekrar suya bırakıyor. 14 Ekim Pazar günü sona erecek olan yarışmada en büyük ve en fazla balığı yakaladıktan sonra öldürmeden suya geri bırakan takımlar ödül kazanacak.
 
Yarışmanın ilk gününde yakalanan en büyük balık 74,5 cm boyunda ve 8.530 kg ağırlığındaki sazan balığı oldu.
 
ASOF Başkanı Serkan İnanç, öncelikli amaçlarının sportif olta balıkçılığını tanıtarak, gelişmesine katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Abdülaziz´in Saray Ezgileri: Elhân-ı Aziz

Abdülaziz´in Saray Ezgileri: Elhân-ı Aziz

Ballon d'Or için adaylar belli oluyor

Ballon d'Or için adaylar belli oluyor

İşte geleceğin yıldızı 60 futbolcu! Listede iki Türk futbolcu da var

İşte geleceğin yıldızı 60 futbolcu! Listede iki Türk futbolcu da var

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA