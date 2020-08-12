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Yaşam

Bolu'da yolcu otobüsüne operasyon: Tarihi eserlerle yakalanan yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı

Bolu'da, jandarma ekiplerin yolcu otobüsüne operasyon gerçekleştirdi. Yabancı uyruklu şahıs, Roma dönemine ait heykel ve mozaik objeyle yakalandıktan sonra gözaltına alındı.

İHA12 Ağustos 2020 Çarşamba 23:42 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 23:42
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Edinilen bilgiye göre, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan bir yolcu otobüsünde tarihi eser kaçırıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, Bolu sınırlarına girdiği tespit edilen yolcu otobüsünü TEM Otoyolu’nda kurulan uygulama noktasında durdurdu.

Araç içerisinde yapılan aramalarda yabancı uyruklu bir kişiye ait bavulun içinde Roma dönemine ait 1 adet heykel ve 1 adet mozaik obje ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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