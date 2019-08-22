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Bozayı’yla ‘selfi’ olmaz! 

Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alanda yaşayan bozayılar, zaman zaman beslenmek için indikleri çöplükte, tehlikeye aldırış etmeyen meraklı vatandaşların ilgi odağı oluyor.

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Bozayıları görmek isteyen meraklı vatandaşların ayılara yaklaşarak cep telefonlarıyla özçekim yapmaları ya da fotoğraf çekmeleri dikkati çekiyor. Yetkililerse vatandaşları uyarıyor... KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, “İnsanlar, bozayıların beslenme esnasında ne kadar tehlikeli hayvanlar olduğunun farkında değiller. Öte yandan çöplüğün kapatılması lazım çünkü vahşi depolama hem görüntü kirliliğine hem de biyolojik çeşitliliğe zarar veriyor.” diye konuştu.      

 

Canlı bombanın yakalanma anına ait görüntüler ortaya çıktı.

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