Bu eczane, görenleri 100 yıl önceye götürüyor

İzmir Antikacılar Derneği Başkanı Cem Üsküp, 1900´lü yılların başından kalma bir Rum eczanesinin orijinal dış cephesini, kendisine ait antika dükkanında sergileyor. O dönem Kemeraltı´nda faaliyet gösteren eczanenin dış cephesi, çam ağacından yapılmış. Ortasında çift kapısı olan ahşap eczane cephesi, dönemin ecza şişeleri ve tıbbi malzemeleriyle oluşturduğu kompozisyonla, görenlere 100 yıl öncesini deneyimleme fırsatı sunuyor. Eczanenin dış cephesinin tesadüfen bir depoda unutulmuş olduğunu belirten Üsküp, "İçindeki eşyalar ile birlikte eczane, yaklaşık 100 yıl önce çarşıda gezerken bakıldığında nasıl bir dükkan görünecekse, aynı şekilde canlandırıldı. Dönemin ilaç ve ecza şişeleri, tıbbi malzemeleri gibi unsurlarla tarihi bir kompozisyon oluşturduk" dedi.

YERİNİ TESPİT ETTİK

Bir depoda, bir eczane tabelasının bulunduğu ile ilgili bir haber alması üzerine dış cepheye ulaştığını dile getiren Üsküp, "Gittiğimde tabelası ve ahşap aksanının oldukça iyi durumda olduğunu gördüm. Satın alıp restorasyonunu yaptırdıktan sonra dükkanımda sergilemeye başladım. Restorasyonun yapılması oldukça uzun sürdü, tüm parçaları orijinaldir. Tabelasında Rumca Büyük Britanya Eczanesi yazıyor. Kemeraltı´nda bugün de faaliyet göstermekte olan bir ticarethanenin dış cephe ölçülerinin birebir uyması sonucunda yerini tespit ettik. Eczanenin 1900´lü yılların başında Kemeraltı Çarşısı girişinde sol kolunda bir yerde faaliyet göstermiş olduğunu biliyoruz. 1900´lü yıllardan günümüze ulaşmış tüm esnaf kollarının dış cepheleri içinde tek örnek olması en önemli özelliği. Çünkü dış cephelerin korunması çok daha zor ve pek mümkün olmuyor. Bu tesadüfen bir depoda yıllar boyunca unutulmuş bir eczane" diye konuştu.

KEMERALTI, HEKİMLER BÖLGESİYDİ

Kemeraltı Beyler Sokağı´nın eskiden İzmir´deki tüm doktorların mesken tuttuğu bir muhit olduğunu söyleyen Cem Üsküp, "1850´li yıllardan sonra doktorlar bölgeye rağbet etmiş ve çok sayıda hekim burada özel muayenehane açmış. Çok sayıda eczane de burada bu yüzden faaliyet göstermiş. Bu gelenek, Osmanlı´dan Cumhuriyete, Cumhuriyetten de 1980´li yıllara kadar sürdü. 80´li yıllara kadar İzmir´in hemen hemen tüm ünlü hekimleri bu semtteydi. 80´li yıllardan sonra değişen ticari koşullar gibi sebeplerle burası hekimler bölgesi olmaktan çıktı. Ben de bu dönemde hekimlik yapmış kişilerden bazı objeleri temin ederek tıp objeleri koleksiyonunu oluşturdum. Koleksiyonda, Osmanlı devrinden günümüze ulaşmış sayısı 300´ü geçen reçete örnekleri var. Koleksiyon içeriğinde doktorların kullandığı ilaç şişeleri, havanlar, doktor çantaları, doktorlukla ilgili kitaplar bulunuyor. Koleksiyonda Osmanlı´dan kalma doktor tabelaları da yer alıyor. O dönemde hem Osmanlıca, hem Fransızca tabelalar hazırlanmış. İlaç şişeleri de kobalt camdan yapılmış ve Fransa´dan ithal edilmiş son derece lüks şişeler. Kobalt olması sebebiyle ışığı geçirmediği için ecza malzemelerinin zarar görmesini önleme gibi özellikleri var" dedi.