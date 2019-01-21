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'Bu günler koşturma günleri'

Ozan Esat Kabaklı 50. sanat yılını bir konserle kutladı. CRR’de düzenlenen konseri, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İBB Başkanı Mevlüt Uysal da izledi.

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Ozan Esat Kabaklı, 50. sanat yılını Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen özel bir konserle kutladı. Konseri izleyenler arasında, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İBB Başkanı Mevlüt Uysal da yer aldı.     

Kabaklı, sahnede yaptığı konuşmada, konsere gelenlere ve kendisine destek verenlere teşekkür ederek, “Demin Cumhurbaşkanımız aradı, onunla konuştuk. O da desteğini verdi. Bu günler koşturma günleri” diye konuştu.     

AZERİN DE ORADAYDI

Sanatçı gecede Bil Oğlum’un da aralarında bulunduğu çok sayıda türkü seslendirdi. Adile Kurt Karatepe, İbrahim Sadri, Nurullah Akçayır ve Orhan Hakalmaz’ın da Kabalı’ya eşlik ettiği özel gecede, Azerbaycanlı sanatçı Azerin’in seslendirdiği “Çırpınırdın Karadeniz” eseri büyük beğeni toplarken salonda Türk bayrağı açıldı.      

Esat Kabaklı’nın halk oyunu da oynadığı programda, “Çanakkale Bugün Toz ile Duman” ve “Bu Bayrak” şarkılarının klipleri ilk kez müzikseverlerle buluştu. Etkinlikte Binali Yıldırım Esat Kabaklı’ya çiçek ve hediye takdim  ederken, Binali Yıldırım, İbrahim Kalın ve Mevlüt Uysal, konserin sonunda sahneye çıkarak “Bil Oğlum” eserine eşlik etti.      

YILDIRIM 50 YIL DAHA DİLEDİ

Konser sonrasında sahneye çıkarak Esat Kabaklı’ya çiçek takdim eden Binali Yıldırım, İbrahim Kalın ve Mevlüt Uysal, sanatçının “Bil Oğlum” eserine eşlik etti. Yıldırım “Kabaklı inşallah en az 50 yıl daha bu millete unutulmaz eserler verecek” dedi.

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