Hatay'da on iki yılda muz üretiminde sevindirici artış

Türkiye'de büyük bölümü Antalya ve Mersin'de yetiştirilen muzun, bu illerle benzer iklim yapısına sahip Hatay'ın bazı ilçelerinde de yetiştirilmesi için 2006 yılında atılan ilk adımlar etkisini gösterdi.

Zaman içerisinde çiftçilerin daha çok ilgi gösterdiği muz yetiştiriciliğinde verilen devlet teşviklerinin de etkisiyle üretim alanı 2018 yılında 673 dekara çıktı.

Özellikle deniz kenarında bulunan Arsuz ilçesinde yoğun olarak yapılan muz yetiştiriciliği, kent ekonomisinde önemli bir yer tutmaya başladı.

Farklı meslek gruplarından kişilerin de muz üreticiliğine yöneldiği kentte, önümüzdeki yıllarda üretim alanının daha da artması bekleniyor.

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, muzun pazar sorunu bulunmayan bir ürün olduğuna dikkati çekerek, bu nedenle üreticilerin son yıllarda muz üretimine ilgi gösterdiğini söyledi.

Devletin de muz yetiştiriciliği için önemli teşvikler verdiğini anımsatan Çolakoğlu, Hatay'ın da tropikal bir ürün olan muzun yetiştirilmesi için uygun iklim şartlarına sahip olduğunu ifade etti.

Hatay genelinde şu an 673 dekarlık alanda yıllık yaklaşık 4 bin ton üretim yapıldığını bildiren Çolakoğlu, "İlimiz muz üretiminde şu an Mersin ve Antalya'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor. Özellikle sahil ilçesi Arsuz'da muz üretimi yoğun şekilde yapılıyor. Üretim alanları da her geçen gün artıyor. Buralarda üretilen muzlar yurt içinde yoğunlukla pazar buluyor." dedi.

Devlet teşviği etkili oldu

Arsuz Kaymakamı Musa Sarı da devlet teşviklerinin ve sera kurulumunda sağlanan uygun kredi imkanlarının üreticilere büyük kolaylıklar sağladığını anlatarak, ilçede yetiştirilen muzların kalitesinin de iyi olduğunu kaydetti.

Muz seralarının daha da yaygınlaşması için çaba gösterdiklerine dikkati çeken Sarı, "Bizler çiftçilerimizi bu alanda teşvik etmeye çalışıyoruz. Devletin teşviklerini duyuruyoruz ve bu sayede de yaygınlaşıyor. Yetiştirilen muzların kalitesi ve büyüklüğü de iyi. Kalite anlamında hiçbir sorun yok. Kurulumundan sonra çok fazla maliyeti olmayan ve getirisi yüksek olan bir ürün. Ayrıca sera olduğu için riskleri de en az seviyede." diye konuştu.

Muz yetiştiriciliği yapan Adil Yıldız ise asıl mesleğinin inşaat mühendisliği olduğunu belirterek, Yemen'de muz ağaçlarının yoğunlukta olduğu bölgelerde çalışırken Hatay'da benzer bir yatırım yapma kararı aldığını söyledi.

Bir miktar sermayeyle tarla alıp sera kurduğunu anlatan Yıldız, şöyle konuştu:

"Türkiye'de diğer tarım ürünlerine nazaran muz daha iyi gelir sağlıyor aynı zamanda pazarlama sıkıntısı yok. Muz üretimi benim esas işimi engellemiyor başka işlerimle uğraşırken ara ara gelip kontrol etmem yetiyor. Üretim yapmak isteyenlere tavsiye ediyorum. Ben burada üretime başladıktan sonra ne kadar doğru bir yatırım yaptığımızı etrafımızdaki çiftçiler de gördü ve yavaş yavaş tarlalarına sera kurup muz işine yöneldiler."

Üreticilerden Mustafa Ay da daha önce tarlasında sebze ve narenciye üretimi yaptığını ifade ederek, "Devletimizin verdiği teşvikle seralarımızı kurduk. İlerleyen yıllarda alanımızı daha da arttıracağız." dedi.