24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7907
  • 6,5041
  • 245.902
  • 90.345
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Bu kez de bayramlaşmadan çıkmadılar

Ordu'nun Akkuş ilçesi Çayıralan Mahallesi'nde imam Yusuf Kırca tarafından başlatılan cami önünde bayramlaşma geleneği devam ediyor. Önceki yıllarda Kırca, bayramlaşmadan bahçeden çıkılmasını engellemek için kapı önünde beklerken, iki yıldır cemaat kendisi bayramlaşma kuyruğuna giriyor.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ordu'nun Akkuş ilçesi Çayıralan Mahallesi'nde uzun yıllardır imamlık yapan Yusuf Kırca, geçtiğimiz bayramlarda bayramlaşmadan cemaatin camiden çıkmasına izin vermemesi ile gündeme geldi. Bir sonraki bayram ise Kırca, namazdan sonra herkesin serbest olduğunu istediğini yapabileceğini söyledi. Önceden cami bahçesine çıkarak cemaatin ayrılmaması için kapıları kapatan Kırca, bu kez kapıları açık tuttu. Yıllardır toplu olarak bayramlaşmaya alışan Çayıralan halkı ise, iki yıldır bayramlarda kendileri uzunca bir sıra oluşturarak tek tek bayramlaşıyor. Bu kez de bayram namazı sonrası cami bahçesinde uzunca bir bayramlaşma kuyruğu oluştu. Mahalle halkı, bir gelenek haline gelen bayramlaşma kuyruğunun fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.
 
İmam Kırca, önceki yıl yaptığı açıklamada, cemaatin bayramlaşmadan camiden ayrılmamasının kendisini mutlu ettiğini, küslüklerin bayram vesilesi ile ortadan kalkmasını arzuladığını söylemişti.

Başkan Erdoğan´dan Ramazan Bayramı mesajı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Londra'da on binler Trump'a karşı yürüdü

Londra'da on binler Trump'a karşı yürüdü

Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da bayram trafiği

Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da bayram trafiği

İnternetsiz WhatsApp nasıl kullanılır?

İnternetsiz WhatsApp nasıl kullanılır?

AK Parti ve CHP arasında “ortak yayın” konusunda ilk temas

AK Parti ve CHP arasında “ortak yayın” konusunda ilk temas

Vahşette yeni gelişme: Valiz içinde bulundu

Vahşette yeni gelişme: Valiz içinde bulundu

Sapanca Gölü'nde görüldü!

Sapanca Gölü'nde görüldü!

THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı: Rekor kırdık

THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı: Rekor kırdık

Bu kez de bayramlaşmadan çıkmadılar

Bu kez de bayramlaşmadan çıkmadılar
 

POPÜLER HABERLER

Rusya yeni hava savunma sistemini test etti

Rusya yeni hava savunma sistemini test etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı

Kremlin'den S-400 mesajı: Türkiye'nin bunu yapması gerekmiyor

Kremlin'den S-400 mesajı: Türkiye'nin bunu yapması gerekmiyor

İnternetsiz WhatsApp nasıl kullanılır?

İnternetsiz WhatsApp nasıl kullanılır?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA