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Bu okullarda herkes ‘okuyor’

Diyarbakır Kayapınar’daki tüm okullarda çocukların okuma alışkanlığı kazanması için müdüründen, kantincisine, güvenliğinden öğrencisine kadar herkes, her gün ilk dersin 15 dakikasında kitap okunuyor. 

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Kayapınar Kaymakamlığınca hazırlanan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteğiyle hayata geçirilen ‘Kayapınar Okuyor Projesi’ ile ilçedeki okullarda ilk ders zilinin ardından 15 dakika kitap okunuyor. Bu çerçevede okumaya teşvik amacıyla yıl boyunca en çok kitap okuyan öğrenciler de ödüllendirilecek. Projenin uygulandığı okullardan Kayapınar Nazime Tatlıcı İlkokulu Müdürü İsmail Buhur, 2 aydır okullarında ilk dersi kitap okumaya ayırdıklarını, uygulamanın ilk ders zili çaldığında okulda bulunan kendileri de dahil herkesi kapsadığını söyledi. 

BAŞKA DÜNYALAR 

Buhur, velilerin de projeden memnun olduğunu dile getirerek, “İlçedeki tüm okullarda uygulanan proje ile her gün ders başlamadan 15 dakika öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz, kantin sorumlumuz, temizlik personelimiz, güvenlikçimiz hep beraber bu etkinliği yapmaktayız. Amacımız farkındalık yaratmak, okuma kültürünü çocuklara aşılamak” diye konuştu. Sınıf öğretmeni Derya Turgut Yıldırım ise “Çocuk ‘Annem ve babam yapıyor, ben de bunu yapmalıyım, bu yolda gitmeliyim’ diye düşünecektir. Onlara okumayı sevdirebilmiş olmak bizim için temel görev. Kitap sevgisi kazandıramadığımızda hiçbir süreç tamamlanmamış demektir” diye konuştu. Öğrencilerden Sterkjin Öndeş, memnuniyet duydukları uygulamanın kentte tüm okullarda yaygınlaşmasını istediklerini söyleyerek, “Ben kitap okurken kendimi o kitaptaki kahraman gibi hissediyorum. Başka dünyalara gidiyorum. Kitap okuduğumdan beri tüm dersleri çok daha iyi anlıyorum. Kitap okumak bize yeni bilgiler öğretiyor” şeklinde konuştu.  

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