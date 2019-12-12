Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle doğu ve güneydoğu, Trakya'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 6

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 15

İzmir: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 16

Adana: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor) 15

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor) 15

Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu 16

Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu 15

Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli, akşam saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı 0

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 10