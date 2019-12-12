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Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden hava durumu ve yağış uyarısı

Yurdun Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak, Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bolu, Kastamonu, Kütahya, Afyonkarahisar'ın kuzeyi, Konya'nın güneyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle doğu ve güneydoğu, Trakya'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esecek.
 
 
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 6
 
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 15
 
İzmir: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 16
 
Adana: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor) 15
 
 
Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor) 15
 
Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu 16
 
 
Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu 15
 
Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli, akşam saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı 0
 
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 10
 

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