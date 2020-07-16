Burçlar değişti mi? NASA'dan yeni burçlar açıklaması

16 Temmuz 2020 Perşembe 17:00 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 17:00

Burçlar değişti mi? sorusu sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu. İddia edilen yeni burçlar birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılıyor. NASA, yeni burçlar hakkında bir açıklama yaptı. İddiaya göre, Dünya'dan görülen yıldızların 3 bin yıl öncesine göre farklı konumda olduğu gerekçesiyle burçların tarihi değişiyor. Peki burçlar değişti mi? Yeni burçların tarihleri nasıl? İşte Astroloji ile ilgilenenlerin yakından takip ettiği burçlarla ilgili NASA tarafından yapılan açıklama ve yeni burçların tarihleri...

BURÇLAR DEĞİŞTİ Mİ? NASA AÇIKLADI

NASA, astrolojide tartışılan "burçlar değişti" iddiasını doğruladı. Böylelikle Koç, Boğa, Aslan, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcuna Yılan burcu da eklenmiş oldu. NASA'nın verdiği bilgiye bakılırsa 12 değil 13 adet burç olması gerekiyor.

NASA, Eksenel devinim olgusundan dolayı burçları oluşturan takımyıldızlarının 3 bin yıl öncesine göre farklı konumda olduğunu belirten Nasa, 12 değil 13 adet burç olması gerektiğini söyledi.

NASA'nın iddiasına göre yeni burçların tarihleri şu şekilde;

KOÇ: 18 Nisan - 13 Mayıs

BOĞA: 13 Mayıs - 21 Haziran

İKİZLER: 21 Haziran - 20 Temmuz

YENGEÇ: 20 Temmuz - 10 Ağustos

ASLAN: 10 Ağustos - 16 Eylül

BAŞAK: 16 Eylül - 30 Ekim

TERAZİ: 30 Ekim - 23 Kasım

AKREP: 23 Kasım - 29 Kasım

YILAN: 29 Kasım - 17 Aralık

YAY: 17 Aralık - 20 Ocak

OĞLAK: 20 Ocak - 16 Şubat

KOVA: 16 Şubat - 11 Mart

BALIK: 11 Mart - 18 Nisan

YILAN BURCU ÖZELLİKLERİ

- Sessiz ve etkileyicidirler.

- Hiç bir hedefe direk gitmezler.

- İşlerini dolaylı yollardan hallederler.

- Yılan insanı ile anlaşmak ya da ona yaklaşmak bile yeterince zordur. İlişki kurulması oldukça zor bi karaktere sahiptir.

- Problem çözmek istemez kaçmayı tercih eder.

- İnsanları etkilemeye çalışmak en önemli işidir.

Burçlar Kuşağı üzerinde yer alan on iki takım yıldıza verilen ortak addır. Burç, insanın doğum anında Güneş'in hangi pozisyonda olduğunu gösteren göksel bir alanın sembolik ifadesidir. Eğer doğduğunuz noktadan gökyüzüne, Güneş'e doğru hayali bir çizgi çizer ve bu çizgiyi sonsuza doğru uzatırsanız, bu çizginin bir burca ulaştığını görürsünüz.