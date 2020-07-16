Yeni burç düzenine göre yılan burcu nedir? İşte yeni burçlar ve özellikleri

16 Temmuz 2020 Perşembe 17:33 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 17:33

Yeni burçlar ve özellikleri sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu. NASA, yeni burçlar hakkında bir açıklama yaptı. İddia edilen yeni burçlar ve özellikleri birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılıyor. İddiaya göre, Dünya'dan görülen yıldızların 3 bin yıl öncesine göre farklı konumda olduğu gerekçesiyle burçların tarihi değişiyor. Peki yeni burçlardan yılan burcu nedir? Birçok insan doğum tarihlerine göre yeni burç düzenini araştırmaya koyuldu. Buna göre; yeni burçlar yeni doğanlar için mi? İşte Astroloji ile ilgilenenlerin yakından takip ettiği yeni burçlar ve özellikleri...

YENİ BURÇLAR YENİ DOĞANLAR İÇİN Mİ?

NASA, Eksenel devinim olgusundan dolayı burçları oluşturan takımyıldızlarının 3 bin yıl öncesine göre farklı konumda olduğunu belirten NASA, 12 değil 13 adet burç olması gerektiğini söyledi. Yani yeni burçlar yeni doğanlar için değil, olağan burçların evrinimidir.



NASA'DAN YENİ BURÇ DÜZENİ AÇIKLAMASI

NASA, astrolojide tartışılan "burçlar değişti" iddiasını doğruladı. Böylelikle Koç, Boğa, Aslan, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcuna Yılan burcu da eklenmiş oldu. NASA'nın verdiği bilgiye bakılırsa 12 değil 13 adet burç olması gerekiyor. Bu burçlardan yenisi ise yılan burcu. Peki yılan burcu nedir? İşte yeni burçlar ve özellikleri...

Burçlar Kuşağı üzerinde yer alan on iki takım yıldıza verilen ortak addır. Burç, insanın doğum anında Güneş'in hangi pozisyonda olduğunu gösteren göksel bir alanın sembolik ifadesidir.

NASA'nın iddiasına göre yeni burçlar ve özellikleri şu şekilde;

KOÇ: 18 Nisan - 13 Mayıs

Koç burcu özellikleri: en önemli bencil olmasıdır. Daima kendilerini lider ve öncü olarak görürler.

BOĞA: 13 Mayıs - 21 Haziran

Boğa burcu özellikleri: Kararlı, güçlü ve yemek yemeye düşkün olma özelliklerini söyleyebiliriz.

İKİZLER: 21 Haziran - 20 Temmuz

İkizler burcu özellikleri: Oldukça zeki, konuşmayı seven ve sezgileri kuvvetli bir burçtur.

YENGEÇ: 20 Temmuz - 10 Ağustos

Yengeç burcu özellikleri: Oldukça duygusal, sadakatli, aile yaşamına düşkün ve sulu gözlüdür.

ASLAN: 10 Ağustos - 16 Eylül

Aslan burcu özellikleri: Daima beğenilmek ister, kendine özgüveni yüksektir ve daima beğenildiğini düşünür.

BAŞAK: 16 Eylül - 30 Ekim

Başak burcu özellikleri: Başak insanı temiz, tertipli ve düzenlidir.

TERAZİ: 30 Ekim - 23 Kasım

Terazi burcu özellikleri: Oldukça nazik, kibar, uyumlu ve herkesle iyi geçinen bir burç olmasına rağmen dost seçiminde oldukça hassas davranırlar.

AKREP: 23 Kasım - 29 Kasım

Akrep burcu özellikleri: Akrep fedakârlığın temsilcisidir. Güçlü ihtirasların, dayanıklılığın ve enerjinin burcu da sayılır.

YILAN: 29 Kasım - 17 Aralık

Yılan burcu özellikleri: Sessiz ve etkileyicidirler. Problem çözmek istemez kaçmayı tercih eder. Hiç bir hedefe direk gitmezler. İşlerini dolaylı yollardan hallederler. Yılan insanı ile anlaşmak ya da ona yaklaşmak bile yeterince zordur. İlişki kurulması oldukça zor bi karaktere sahiptir. İnsanları etkilemeye çalışmak en önemli işidir.

YAY: 17 Aralık - 20 Ocak

Yay burcu özellikleri: Kesin ve kararlıdır. Yay burcu iyimser, dost ve arkadaş canlısı, sıcak kanlı, neşeli, esprili ve sözleri iğneli bir kişiliktir.

OĞLAK: 20 Ocak - 16 Şubat

Oğlak burcu özellikleri: Oğlak burcu insanı mütevazi, düşünerek konuşan, disiplinli ve zor karar veren bir karaktere sahiptir.

KOVA: 16 Şubat - 11 Mart

Kova burcu özellikleri: Akıllı, zeki, çalışkan ve kendine güvenen bir burçtur.

BALIK: 11 Mart - 18 Nisan

Balık burcu özellikleri: İyi niyetli, merhametli, kuşku ve kıskançlık yönü yüksek, hayalperest ve romantik bir burçtur.

Burçlar değişti mi? NASA'dan yeni burçlar açıklaması