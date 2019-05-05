Burdur 2019 Ramazan iftar saati saat kaçta? Burdur sahur ve iftar saati, imsak vakitleri nedir?
Ramazan ayının başlamasına çok az bir süre kaldı. Bu gece Müslümanlar ilk sahur ibadetini gerçekleştirmiş olacak. 6 Mayıs pazartesi günü ise ilk iftar açılacak. Müslümanlar bu akşam kılınacak teravih namazının ardından gece sahur ibadetine kalkacak. Vatandaşlar 2019 ramazan imsakiye takvimini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamasına göre imsakiye programı belli oldu. Buna göre Burdur 2019 ramazan iftar saati araştırılıyor. Haberimizin devamında Burdur sahur ve iftar saatini öğrenebilirsiniz.
Ramazan ayı vatandaşlar tarafından coşku ve heyecanla bekleniyor. Her yıl ramazan ayında Müslümanlar oruç ibadetlerini gerçekleştirirler. Oruç tutma zamanı tan yerinin ağarması (fecr-i sadık) ile başlar, güneşin batmasına kadar devam eder. Oruca başlamaya imsak, orucu açmaya ise iftar denir. Bu yıl ilk iftar 6 Mayıs pazartesi günü açılacak. Müslümanlar bu yıl 29 gün oruç tutacaklar. Şu sıralarda ramazan iftar ve sahur vakitleri merak ediliyor. Peki, Burdur 2019 ramazan iftar saati saat kaçta? İşte ayrıntılar…
BURDUR’DA İLK SAHUR SAATİ KAÇTA?
5 Mayıs Pazar gecesini 6 Mayıs Pazartesi gününe bağlayan gece gerçekleşecek ilk sahur saati Burdur’da 04:18 'e kadar gerçekleşecek.
BURDUR’DA İLK İFTAR SAAT KAÇTA?
Burdur’da ilk iftar 20:00'de gerçekleşecek.
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BURDUR RAMAZAN İMSAKİYESİ 2019
SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU?
Diyanet Ramazan ayında sahura kalkmak ile ilgili merak edilenlere açıklık getirdi:
“Sahura kalkmamak ‘günah’ değil. Ama sahur’a kalkmak ve sahur yapmak çok büyük sevap” denildi. Sahur’da bir yudum su içmek için de olsa, sahura kalkmanın iyi olacağı söyleniyor. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
“Sahur yemeği mübarektir. Sahurun tamamı berekettir. Bir yudum su için de olsa sahura kalkın! Allahü teâlâ ve melekleri, sahura kalkanlara salât ve selam ederler. Yani Allahü teâlâ, sahura kalkanları mağfiret eder, melekler de onlar için dua eder.”
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İMSAK NEDİR? SAHURA DİKKAT!
Sahur vakti imsak ile biter. Diyanetin yayınladığı 2018 İmsakiyesi'ne göre ilinizde imsak vakti girdiği an oruç tutmak için yeme içmeyi kesmelisiniz. Oruç tutan bir çok kişi ramazanın birinci günü bunu karıştırmakta. Sahur vakti, sabah ezanı okunmadan önce bitmektedir. Sahur vaktinin ne zaman bittiğini öğrenmek için takvim ya da imsakiyelerde yazan imsak olarak geçen kısma bakmanız gerekir.
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