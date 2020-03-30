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Yaşam

Burdur'da tarlasını süren çiftçi Roma dönemine ait yapı parçaları buldu

Burdur'da bir çiftçi, tarlasını sürerken Roma dönemine ait yapı parçaları buldu.

AA30 Mart 2020 Pazartesi 20:10 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 20:20
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Merkeze bağlı Büğdüz köyünde yaşayan Abdullah Candan, tarlasından çıkan yapı parçalarının tarihi eser olabileceğini düşünerek jandarmaya haber verdi.

Jandarma ve Burdur Müze Müdürlüğü ekipleri tarlaya giderek incelemede bulundu. Yapı parçalarının M.S. 2. yüzyıla, Roma dönemine ait olduğu belirlendi.

Tarlayı şerit ve fotokapanla koruma altına alan yetkililer, bölgenin sit alanı olması için çalışma başlattı.

Abdullah Candan, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarlasını sürerken traktörünün pulluğuna büyük bir taşın takıldığını söyledi.

Kepçeyle 5 büyük taş çıkardığını belirten Candan, 'İlk başta normal taş zannettim, sonra alttan temel çıkmaya başladı. Aynı taşlardan birkaç tane daha çıkınca önemli bir taş olduğunun farkına vardım, yetkilileri aradım.' diye konuştu.

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