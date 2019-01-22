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Bursa'da 11 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Bursa'da jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda 11 ton kaçak akaryakıt ele geçirdi.

  • İHA
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 Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube, KOM Şube ve Yıldırım İlce Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'ndeki oto yıkama, yağlama dükkanında kaçak akaryakıt satıldığı bilgisine ulaştı. İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 11 ton kaçak akaryakıt ele geçirdi. Şüpheliler L.C. ve M.Ç. gözaltına alındı. Kaçak akaryakıt ve ekipmanlar Milli Emlak Müdürlüğüne teslim edildi.

 

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