Bursa'da 2 kişiyi bıçakladı, Kilis'te yakalandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki mermer ocağında birlikte çalıştığı 2 arkadaşını bıçakla yaralayan Suriyeli M.A., jandarma ekipleri tarafından sınırda yakalandı.
- DHA
Kilis'ten Suriye'ye geçmek isterken yakalanan şüpheli, tutuklandı. Olay, Gedelek Mahallesi'nde faaliyet gösteren mermer ocağında meydana geldi. Mermer ocağında çalışan Suriye uyruklu M.A., iş arkadaşları Suriye uyruklu A.S. ve A.E.´yi bıçakladı. A.S. ve A.E. ağır yaralanırken, M.A. kaçtı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de saldırgan M.A.'yı Kilis´ten Suriye'ye kaçmak isterken yakaladı. Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.