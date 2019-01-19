Bursa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

Alınan bilgiye göre, Yamanlı Mahallesi'nde oturan iki çocuk babası İsmail Demirbaş (52), komşusunun süt sağım makinesini tamir ederken elektrik akımına kapıldı. Vücudunda yanıklar oluşan Demirbaş, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Demirbaş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.