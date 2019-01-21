11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3488
  • 6,0858
  • 219.848
  • 98.683
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Bursa’da yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 500 gram metamfetamin, bir miktar sentetik kannobinoid, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 2 bin 755 Türk lirası ele geçirildi. Emniyette sorgusu tamamlanan 11 kişiden 5’i hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapılırken, 6 kişi adliyeye sevk edildi.
 

''Dağa HDP yoluyla gittim''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye gümbür gümbür geliyor

Türkiye gümbür gümbür geliyor

Karadağ gönüllü asker alacak

Karadağ gönüllü asker alacak

Elektrik desteğinden 10 milyon kişi faydalanacak

Elektrik desteğinden 10 milyon kişi faydalanacak

Ceza almasına rağmen terör örgütüyle bağını koparmadı

Ceza almasına rağmen terör örgütüyle bağını koparmadı

BAE ve Suudi Arabistan´dan ortak para birimi hamlesi

BAE ve Suudi Arabistan´dan ortak para birimi hamlesi

Takibe alınan teröristler İstanbul’da yakalandı

Takibe alınan teröristler İstanbul’da yakalandı

Sınırlarının yakınındaki İsrail havalimanına karşı çıktılar

Sınırlarının yakınındaki İsrail havalimanına karşı çıktılar

Kemik kıran hekime takdir indirimi

Kemik kıran hekime takdir indirimi
 

POPÜLER HABERLER

'Dağa HDP yoluyla gittim'

'Dağa HDP yoluyla gittim'

Tahincioğlu All-Star 2019 sona erdi

Tahincioğlu All-Star 2019 sona erdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA