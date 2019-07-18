Büyük mutluluk: Sanki kızım yeni doğmuş gibi

Arzu ve Ali Akın Hıdır çiftinin 2,5 aylık "cranium bifidum" hastası kızları Elif, sosyal medyada paylaşılan yardım talepleri sonrası, 9 Temmuz'da tedavisi yapılmak üzere Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine yatırılmıştı.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Klinik Sorumlusu Prof. Dr. Adnan Dağçınar tarafından yapılan ameliyatın ardından dün taburcu edilen Elif bebek, Derince'deki evine getirildi.

Hıdır çifti, kafasındaki 1 kilo 250 gramlık kitlenin alınmasının ardından bebekleriyle yakından ilgilenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Anne Arzu Hıdır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıllık evli olduğunu, üçüncü çocukları Elif'i 2,5 ay önce kucaklarına aldıklarını belirtti.

Dördüncü ayında teşhis konulan hamileliğini sonlandırmayı kabul etmediğini aktaran Hıdır, "Sağ olsun sosyal medya sayesinde sesimizi duyurduk. Elif'imiz sağlığına kavuştu. Hastaneye giderken bir korku vardı çünkü bize doğum yaptığım hastanede doktorlar ameliyat olamayacağını söylediler. İstanbul'daki doktorumuz muayene eder etmez, 'yaşayacak bebeğimiz' deyince içimize su serpildi. Şu an çok şükür ameliyatını oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte de bir sıkıntı çıkmaz." diye konuştu.

- "BEBEĞİM BUGÜN DOĞDU"

Arzu Hıdır, Elif'in sağlığının iyiye gittiğini vurgulayarak, şunları söyledi: "Büyüdükçe hareketlerinde sıkıntı olabilir, engelli olabilir. Bekliyoruz. Bebeğimizi sağlıklı bir şekilde kucağıma alabiliyorum, çok mutluyum. Canını acıtacağım diye çok korkuyordum. Şu anda bebeğimizi rahat bir şekilde giydirebiliyorum, kucağıma alabiliyorum. Hep korkuyla yaşıyorduk. Canını acıtma korkusuyla yaşadık biz bu 2,5 ayı ama şu an ameliyattan sonra çok şükür kucağıma alabiliyorum. Bebeğim bugün doğdu. Dokunabiliyorum, sarılabiliyorum, rahat bir şekilde kıyafetlerini giydirebiliyorum. Çok mutluyuz. Bu süreçte maddi manevi yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bizim durumumuzda olan annelere tavsiyem, bir doktorla sınırlı kalmasınlar, birkaç doktora gitsinler. Çözüm sunabilen doktorlara gitsinler. Bir ameliyat daha geçirecek. İnşallah kızım onu da atlatır çünkü çok güçlü bir bebek. İnsanların dualarıyla bugüne kadar geldik. İnşallah bundan sonra da bir sıkıntımız olmaz."

- "BU MUTLULUĞUN TARİFİ YOK"

Baba Ali Akın Hıdır da Elif'in bu kadar hızlı tedavi olabileceğine inanmadığını kaydederek, sosyal medyada seslerinin duyulmasının ardından sürecin çok hızlı ilerlediğini bildirdi.

Bebeklerinin hemen ameliyata alındığını anlatan Hıdır, "Kızım çok hızlı bir şekilde tedaviye yanıt verdi. Şu an evimizdeyiz. Çok mutluyuz. Bu mutluluğun tarifi yok. Sanki kızım yeni doğmuş gibi. İlk defa kucağıma aldım. Çok benzersiz bir mutluluk. Hep ölecek diye korkuyorduk. Elleyemiyorduk. Başında hep nöbet tutuyorduk." dedi.

- "SANKİ AİLEMİZDEN BİRİYMİŞ GİBİ DAVRANDILAR"

Elif'in 1 yaşında tekrar bir ameliyat geçireceğini söyleyen Hıdır, "Çok zor bir dönem. Allah'tan umut kesilmez. Bu süreçte bize vatandaşlar yardımcı oldu dualarıyla. Sonra Sağlık Bakanlığı bize yardımcı oldu. MHP MYK Üyesi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak bize yardımcı oldu. Hastanede 24 saat bizim yanımızdaydılar. Bizi hastanede yalnız bırakmadı, yakından ilgi gösterdiler. Sanki ailemizden biriymiş gibi davrandılar." şeklinde konuştu.