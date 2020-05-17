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Yaşam

Büyükçekmece'de dehşet veren olayın görüntüleri ortaya çıktı

Büyükçekmece'de apartmanın 6. katından yanarak düşen bir kadın hayatını kaybetti.

AA17 Mayıs 2020 Pazar 12:51 - Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 14:58
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Alınan bilgiye göre, Mehtap M. (39), Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki binanın 6. katındaki dairesinin balkonundayken üzerindeki kıyafetler henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı ve ardından balkondan aşağı düştü.

Durumun bildirilmesi olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yangın söndürücü ile müdahalede bulunurken sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Mehtap M'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ceset İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken Mehtap M'nin kocası, eşinin psikolojik rahatsızlığı olduğunu ve tedavi gördüğünü iddia etti.

Mehtap M'nin yanarak balkondan düştüğü anlar güvenlik kamerasına da yansırken polis olayın aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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