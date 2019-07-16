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Çalınan köpeğine kavuşan yaşlı adam gözyaşlarına boğuldu

Bursa'da parkta gezdirdiği köpeği sevme bahanesiyle çalınan yaşlı adam, polisin günlerce arayarak bulduğu köpeğine kavuşunca gözyaşlarına boğuldu.

  • İHA
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Olay, Millet Mahallesi'ndeki Yunusemre Parkı'nda meydana geldi. Ö.Ş. (62) uzun zamandır baktığı pekinez cinsi köpeğini hava alması için parka çıkardı. O esnada 2 kişi Ö.Ş'nin yanına gelerek köpeği sevmek istedi. Köpeği kucaklarına alan şahıslar yaşlı adamdan uzaklaşmaya başladı. Şahısların uzaklaştığını gören Ö.Ş., şahıslardan köpeğini vermelerini istedi. 2 kişi Ö.Ş'yi darp ederek köpeği alıp olay yerinden uzaklaştı. Ö.Ş., hem kendisini darp eden, hem de köpeğini çalan 2 kişi hakkında polise giderek şikayetçi oldu. Yaşlı adamın şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, parkın etrafındaki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerden birinin M.B. (38) isimli şahıs olduğunu tespit etti. Gasp ekipleri yaptıkları çalışmalarla M.B'yi yakaladı. Gözaltına alınan M.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilirken, köpeğin ise satıldığı öğrenildi.
 
Köpeğin bulunması için çalışmalara başlayan Gasp Büro Amirliği ekipleri uzun çabalar sonucu Hacci isimli köpeği bulmayı başardı. Köpeğin sahibi Ö.Ş'ye haber veren ekipler yaşlı adama emniyete gelerek köpeğini teslim alabileceğini söyledi. Emniyete giden yaşlı adam köpeğini görünce gözyaşlarına boğuldu. Yaşlı adamın köpeğine kavuştuğu anlar etraftakileri de duygulandırdı.

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