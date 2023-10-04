Çam Dağı'nı güz renkleri boyadı

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan Çam Dağı'ndaki ağaçlar, sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi ve kızılın tonlarına büründü.

Coğrafi işaretli "Kocaali Çam Dağı Kestane Balı" üretiminin yapıldığı iki ilçe arasında bulunan 900 rakımlı dağdaki kestane, çam ve gürgen ağaçlarının yaprakları, hazan mevsiminin renklerini yansıtmaya başladı.

İlkbahar ve yaz aylarında yeşilin tonlarından oluşan manzaralar eşliğinde doğa yürüyüşü yapma imkanı bulan ziyaretçiler, sonbahar aylarında ise sarı, kahve ve kızılın ahengini izlemenin keyfini yaşıyor.

Fotoğraf tutkunlarının da tercih ettiği güzergahta kendini gösteren sonbahar manzarası havadan görüntülendi.