Cami bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Giresun'un Görele ilçesinde cami bahçesinde silahla vurulan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
- AA
Kumyalı Mahallesi Hasanağa Merkez Camisi bahçesinde H.A, henüz belirlenemeyen nedenle tabancayla Faik Sinirlioğlu'na ateş etti. Yaralanan Sinirlioğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Op. Dr. Ergun Özdemir Görele Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Sinirlioğlu müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zanlı H.A, İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.
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