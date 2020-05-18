Camiler ne zaman açılıyor? Başkan Erdoğan açıkladı! İşte camilerin açılacağı tarih

18 Mayıs 2020 Pazartesi 20:19 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 20:19

Camiler uzun zaman sonra yeniden ibadete açılacak. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası açıklanan kararla camilerde cemaatle öğle ve ikindi namazları kılınabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası normalleşme takvimini açıkladı. Koronavirüs salgınında normalleşme sürecine dair önümüzdeki günlere dair takvimi açıklayan Başkan Erdoğan, camilerin açılacağı tarihi de açıkladı. Erdoğan'ın konuşmasını dinleyemeyen atandaşlar bu haber sonrası 'Camiler ne zaman açılacak?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki camiler ne zaman açılıyor? İşte camilerin açılacağı tarih

CAMİLER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Mayıs Cuma günü bazı camilerde namaz kılınmaya başlayacağını açıkladı. Erdoğan: "Cemaatle namazı yine kurallar içinde ifa edeceğiz" dedi ve şimdilik sadece Öğle ve İkindi namazlarının kılınacağını belirtti. 29 Mayıs sonrasında ise camilerde vakit namazlarının seyrek bir şekilde kılınacağını duyuran Erdoğan, ilk etapta camilerde cemaatle öğle ve ikindi namazlarının kılınabileceğini açıkladı.

NORMALLEŞME TAKVİMİ

Başkan Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada; koronavirüs normalleşme takviminin yanı sıra Ramazan Bayramında şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili kararı da açıkladı. İşte son dakika normalleşme takviminin ayrıntıları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlığında gerçekleşen telekonferans yöntemiyle 8’inci kez Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası normalleşme takvimine dair son dakika önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Ramazan Bayramında 4 gün 23-24-25-26 Mayıs günleri sokağa çıkma yasağı uygulanacağının da bilgisini verdi. Koronavirüs normalleşme takvimine göre şehirler arası seyahat ne zaman serbest olacak? 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? soruları merak ediliyordu. Ramazan Bayramında memleketlerine gidip bayramı aileleriyle geçirmek isteyen vatandaşlar günler öncesinden şehirler arası yollar ile ilgili araştırmaya koyuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramında şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili kararı açıkladı. İşte Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklaması ve normalleşme takvimine dair ayrıntılar.

Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı ve şehirler arası seyahat ile ilgili kararları Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıkladı.

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bugünkü kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği açıklamada Bayramda sokağa çıkma yasağı ile ilgili karar duyuruldu. Koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde hafta sonları ve resmi tatillerde uygulanan sokağa çıkma yasağı Ramazan Bayramında da uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı bugün 15.30'da başladı. Toplantıda Ramazan Bayramı boyunca 23-24-25-26 Mayıs’ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı getirilmesi ve koronavirüs salgınında normalleşme takvimi süreci ele alındı. Kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan, sokağa çıkma yasağı ve şehirler arası seyahat ile ilgili yeni kararları açıkladı.

RAMAZAN BAYRAMINDA ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT SERBEST Mİ?

Kabine toplantısında alınan karara göre Bayramda koronavirüs bulaş riskini ortadan kaldırmak amacıyla şehirler arası seyahat yasak olacak.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHATİN YASAK OLDUĞU İLLER

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına 27 Mayıs Çarşamba günü gece yarısına kadar devam edeceği bildirildi.

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN OLACAK?

Sosyal mesafenin korunmayacağı endişesi ve Bilim Kurulu’nun tavsiyesiyle büyükşehirlerde Ramazan Bayramı’nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, videokonferansla düzenlenen kabine toplantısının ardından açıklama yapıyor. Arife gününden bayramın son gününe kadar 81 ilin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Arife gününden bayramın son gününe kadar 23-24-25-26 Mayıs'ta 81 ilin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

24 Mayıs Pazar saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız sokağa çıkabileceklerdir.

Bu hafta çarşamba ve cuma günleri gençlerimizle ilgili esnetme uygulaması yine devam edecek.

CAMİLER KISMEN AÇILIYOR

29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Cemaatle namazı yine kurallar içinde ifa edeceğiz.

15 İLDE SEYAHAT SINIRLAMASI UZATILDI

15 ilimiz için geçerli olan şehirler arası seyahat kısıtlaması, 15 gün süreyle uzatılmıştır.

OKULLARDA EĞİTİM YILI SONA ERDİ

Eğitim-öğretim yılı sona erdirildi. Yeni eğitim-öğretim yılı eylül ayında başlayacaktır.

60 BİN MAHKUMUN İZİN SÜRESİ UZATILDI

Açık cezaevlerinde olup da salgın sebebiyle izne gönderilmiş bulunan 60 bin mahkumun mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır.