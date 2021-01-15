Çamlıca beyaza büründü

DHA 15 Ocak 2021 Cuma 09:42 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 09:43

Kar yağışının etkisiyle Çamlıca Tepesi beyaza büründü. Sabah erken saatlerde spor yapmak isteyenler karın keyfini çıkardı. Bazı kişilerin manzara karşısında selfie çektiği görüldü. İnsanlar kadar hayvanlar da karın tadını çıkardı. Bazı vatandaşların da karın üzerinde bisiklete binmeyi tercih ettiği görüldü.

Manzarayı seyretmek için geldiğini söyleyen Ahmet Can Alanç,"Çok şükür günlerdir kar yağışı bekliyorduk. Manzara Çamlıca Tepesi'nde süper. Keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. Beyoğlu'nda oturuyorum. Kar yok denecek kadar azdı burası çok güzel. "diye konuştu. Hatıra fotoğrafı çekmek için geldiğini söyleyen Mehmet Çakır "Bu karı poşetlere koyup baraja dökelim, yoksa yazın çok ihtiyacımız olacak. Çok özlemiştik. Manzarayı görmeye geldik" diye konuştu.